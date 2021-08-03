По заказу ЗАО "Второй национальный телеканал" с 5 по 21 июля Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" провел республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление и медиасистемы". Опрошено 1890 респондентов в 126 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, занятости, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Полученные результаты корреспонденту БЕЛТА прокомментировал директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Согласно социсследованию 25,2% опрошенных считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже. 17,6% уверены, что это отработка сценария давления на Россию. 15% считают, что санкции направлены на то, чтобы сделать Беларусь зависимой.

"На мой взгляд, мы получили очень показательные ответы. Всего лишь около 2% людей считают, что введенные санкции сделают нашу жизнь лучше и Беларусь независимой. Затруднилось ответить на этот вопрос не так-то и много - 15,6%. И здесь государственные СМИ оказали большое влияние на понимание людьми существующего положения дел. Да и сама оппозиция или то, что от нее осталось, находящаяся на содержании Запада, не скрывает цели введения этих санкций, она их умоляет ввести в интересах "заказчика". И мы видим результат: четверть опрошенных понимают, что санкции сделают нашу жизнь хуже. Очень высокий процент - отработка сценария давления на Россию. Озлобить народ против Лукашенко - не так и уж и много, 7,4%. Все понимают, кто вводил санкции и для чего. Поэтому Александр Григорьевич здесь в меньшей степени упоминается", - рассказал Сергей Мусиенко.

Негативно к санкциям против Беларуси относятся 59,9% опрошенных, скорее негативно - 16,9%, нейтрально - 3,8%. Поддерживают введение санкций чуть более 2% белорусов.

"По сути это такой контрольный вопрос, который коррелирует с предыдущим. Но здесь более жесткие формулировки. Но суммарно 78% относятся негативно. Вот цена усилий тех людей, которые сейчас сотрясают воздух, требуют ужесточить и сделать против нас что-то. То есть народ делает выбор не в пользу санкций, - подчеркнул директор EcooM. - Мы впервые столкнулись с такой формой, как авиационные санкции. И это касается уже большей категории людей. Если раньше в санкционном списке были 2-3 десятка персон, то сейчас конкретному человеку ребенка в Болгарию не отправить. Как ему к этому относиться? Впервые в истории Беларуси санкции были введены против всего народа. Не против конкретного предприятия или руководителя. Сейчас в той или иной степени это коснулось каждого".

Более 60% респондентов однозначны в том, что протесты оказали негативное воздействие на качество жизни населения. 13% не заметили изменений. Затруднились ответить 22,2%

"Интересным в этом исследовании было то, что мы его сделали по блоку вопросов, сходных с теми, что делали с БЕЛТА полгода назад, и сравнили ответы людей. Нам было важно понять динамику. И практически оценки те же. Небольшое отличие в 5-7%. То есть это мнение в принципе устоявшееся и сложилось уже тогда. Оно не подверглось сильному влиянию. Затруднились ответить 22,2%. О чем идет речь? Люди через полгода смотрят на ситуацию и думают: а было это или не было? Вообще, это на меня влияло? Я не помню. То есть те акции, которые были, - это в основном Минск и немного областные города. А жители районов и других населенных пунктов просто были в шоке: что это у вас там происходит? То есть мы увидели, что через полгода мнение людей тоже в основном не поменялось. В принципе, 60-70% уверены, что это негативно, но часть уже даже подзабыла те события. Такое интересное смещение в "затрудняюсь". Это связано с человеческой памятью", - добавил Сергей Мусиенко.

Что касается вопроса, чьи интересы выражают лидеры оппозиции, то здесь произошли серьезные изменения. "Народа в Беларуси в целом": в феврале - 14,2%, в июле - 4,7% . "Некоторых слоев": февраль - 10%, июль - 6,1%. "Только собственные": в феврале - 17,2%, в июле - 16,6%. Интересы других стран - 23% и 41,4% соответственно.

"Люди начинают переосмысливать, что происходило. И здесь снова прослеживается огромная роль СМИ. Мы часто не понимали, что за всем этим было. Журналисты много и толково сейчас рассказывают о настоящих мотивах действий уехавших из страны. Многие по прошествии этого года начинают задумываться: они ездят, призывают другие страны к санкциям. И народ это видит. Действия беглой оппозиции приводят к тому, что люди, даже имеющие другую точку зрения, понимают, что те далеко "не герои из романа". Они героями не были и не могут ими быть. Интересов Беларуси не преследуют. Свои - да. Интересы других стран - да. И выпячивают это. Что имеет четкое отражение", - констатировал Сергей Мусиенко.

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