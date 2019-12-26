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26 декабря 2019, 16:10
Ольга Верамей

Реформа в строительстве - какие нормы будут действовать в Беларуси

Ольга Верамей
Ольга Верамей
Начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси

Сферу строительства и проектирования в Беларуси ожидает реформа. Новшества связаны с переходом на строительные нормы и правила, которые заменят действующие технические кодексы установившейся практики. Первые 28 таких документов уже приняты, еще пять утвердят до конца года. Их принципиальное отличие в том, что станет проще внедрять новации. Не будет объемно-планировочных решений, неизменными останутся только параметры безопасности. О самых важных изменениях корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

Нюансы свободной планировки

По словам Ольги Верамей, упорядочены требования к жилым и общественным зданиям. Это позволит повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии.

Урегулированы некоторые вопросы, касающиеся жилья со свободной планировкой. Ограничена 50 кв.м площадь таких студий, определен минимум проводимых работ: устройство стояка канализации, оборудование сантехникой ванной и туалета, разводка проводки (без подключения конкретных приборов). Сейчас на рынке встречаются квартиры площадью 100-180 кв.м. Приобретая их, собственники начинают самостоятельно делать перегородки, зачастую не учитывая влияния на фундамент, плиты перекрытий. Под ванной комнатой может оказаться спальня соседа, которую при повреждении труб затопит. За рубежом применяется иной подход: в проект вносятся все необходимые решения, а при покупке жилья будущие новоселы отказываются от отдельных элементов. Проектировщик понимает, как перераспределяется нагрузка и можно ли давать добро на перестройку.

"Заложена основа для перехода на отказные работы. Все должно быть в пределах разрешенных материалов, указанных в приложении к техническому (эксплуатационному) паспорту",- отметила Ольга Верамей.

Нововведения в отоплении, вентиляции и устройстве крыш

Нормативы стали принципиально другими по наполнению. Что касается кровель, то исключены требования по конструктивным узлам. При применении металлического покрытия теперь возможно утепление горючими материалами (ранее только негорючими), но с устройством бетонной стяжки не менее 3 см. Для защиты от осадков разрешается использование таких новых для рынка продуктов, как кровельные мембраны, полимерные мастики (полиуретановые, на основе полимочевины) и др. Вместе с тем строительная норма не распространяется на крыши из соломы, камыша, щепы, гонта и других растительных, деревянных элементов.

В строительной норме "Отопление, вентиляция и кондиционирование" обобщены принципы проектирования таких систем. Она будет востребована в практической деятельности проектных и подрядных организаций, надзорных органов и экспертизы, при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов.

"Предыдущий документ работал с 1992 года. Из него исключены требования по проектированию системы противодымной защиты зданий и сооружений, уточены подходы к учету тепла и определена возможность горизонтального размещения коммуникаций отопления. По дымоудалению разрешено применение инновационных материалов для труб (раньше предусматривался только кирпич и бетон). При отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения или на основании технико-экономического обоснования разрешается проектирование жилых домов с установкой поквартирных отопительных котлов (водонагревателей)", - пояснила Ольга Верамей.

Также при капитальном ремонте, модернизации, реконструкции зданий разрешается сохранять существующую в здании систему отопления, устанавливать различные типы индивидуальных приборов регистрации расхода тепла, регулировать его потребление. Возможно использование вторичных энергетических ресурсов, энергии возобновляемых источников и местных видов топлива.

Требования к инфраструктуре

В числе принятых документов - строительные нормы на трамвайные и троллейбусные линии, промышленный транспорт, станции технического обслуживания транспортных средств, гаражи-стоянки, склады нефти и нефтепродуктов, мосты, путепроводы, трубы. В частности, по СТО и сооружениям для хранения транспорта упрощается пользование технической нормативной базой. Вместе с тем требования не распространяются на проектирование пожарных депо и гаражей-стоянок, размещаемых при зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 и на земельных участках в садоводческих кооперативах. Иные подходы предъявляются и к местам хранения транспорта, предназначенного для перевозки взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ, твердых бытовых отходов.

Что касается складов нефти и нефтепродуктов, то также определены объекты, на которые действуют специальные нормы. В их числе склады негражданского назначения, сжиженных углеводородных газов, синтетических жирозаменителей, подземные хранилища.

"Нормативные правовые акты приводятся в соответствие с современными требованиями. Документы направлены на то, чтобы снизить производственные затраты, внедрять передовые технологии и прогрессивные инженерные решения при обязательном соблюдении правил безопасности", - пояснила представитель министерства.

Утвержденные нормы соответствуют международным стандартам. Например, учитываются применяемые в Европе показатели воздействия на бетонные и железобетонные конструкции. Обозначены параметры ветровых, снеговых, температурных и иных нагрузок, огнестойкости, которым строителям необходимо следовать.

Строительные правила

В дополнение к нормам в республике разрабатываются строительные правила, которые определяют способы их достижения. Если первые обязательны, то вторые применяются на добровольной основе. Пока утверждены только правила по отделочным работам в развитие нормы "Возведение зданий и сооружений". Здесь учтены все виды отделки (речь идет о штукатурных, облицовочных, малярных, обойных, стекольных работах, устройстве полов), методы контроля, допустимые отклонения. Исключение составляют мероприятия, выполняемые при утеплении наружных ограждающих конструкций зданий, строительстве полов холодильников, ледовых дворцов, ФОКов, машинных залов электростанций, помещений аппаратных базовых станций, транспортных и иных аналогичных сооружений.

До вступления в силу строительных норм и правил продолжат действовать технические кодексы установившейся практики, которые будут постепенно отменяться. Цель нововведений - сделать технические решения такими, чтобы у жителей была возможность построить квартиру и дом своей мечты. Кроме того, единые требования позволяют избежать правовых коллизий, когда в отношении одного объекта действуют несколько документов разных министерств и ведомств.

Первые строительные нормы начнут применяться с 1 февраля 2020 года.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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