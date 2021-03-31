ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 31 марта 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:58 ФОТОФАКТ: Экскурсия для слушателей Академии управления прошла во Дворце Независимости Регионы
20:51 ЕЭК приступила к разработке кодекса добросовестных практик для торговых сетей Экономика
20:44 ЕЭК одобрила проект соглашения, формирующего единый рынок аудиторских услуг в ЕАЭС Экономика
20:15 На ОНТ рассказали, как был "слит" телефонный разговор Эйсмонт и Баскова Общество
20:11 Каранкевич: БелАЭС обеспечит около 40% внутреннего потребления электроэнергии Экономика
20:02 Беларусь и Палестина обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества Политика
19:53 КГК Витебской области отметил слабую работу по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества Регионы
19:53 МИД: Беларусь заинтересована в развитии отношений с США, но на базе взаимного уважения Политика
19:44 Рост хозяйств, господдержка и перспективы - как сегодня развивается фермерство Экономика
19:35 ФОТОФАКТ: Специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД открыло сезон мотопатрулирования Регионы
19:25 Кубраков посетил "Бобруйскагромаш" и пообщался с коллективом Регионы
18:53 Молдова вводит режим ЧП из-за пандемии до 30 мая В мире
18:28 ФОТОФАКТ: Большой театр Беларуси готовит премьеру балета "Лебединое озеро" в постановке Елизарьева Культура
18:24 Участника массовых беспорядков в Минске приговорили к 3 годам колонии Происшествия
18:23 Волейболистки "Минчанки" уступили во втором матче "Финала шести" российской суперлиги Спорт
18:15 Теплая погода поспособствовала просыханию и прогреванию верхнего слоя почвы - Белгидромет Общество
18:15 ФПБ: рост цен на традиционные овощи вызывает обеспокоенность Экономика
18:13 Поэтическую летопись подготовят к 100-летию БГУ Общество
18:07 В Гамбурге объявили комендантский час из-за COVID-19 В мире
17:58 "Белнефтехим": мощности предприятий загружены углеводородным сырьем в необходимых объемах Экономика
17:57 В Гомельской области проведены мероприятия по предупреждению ДТП на ж/д переездах Регионы
17:54 Наркосбытчика с 1 кг мефедрона взяли в минском такси Происшествия
17:50 Автопарк Могилевской области пополнят 60 автобусов и троллейбусов - Авраменко Регионы
17:48 Днем - доктор, вечером - предприниматель, или Как открыть свой бизнес и совместить две профессии Регионы
17:41 Совет директоров КХЛ утвердил участников следующего сезона Спорт
17:41 Заседание Совета ЕЭК перенесено на 5 апреля Экономика
17:20 Хорватия с 1 апреля разрешает въезд привившимся российскими и китайскими вакцинами В мире
17:15 Более 150 работников и курсантов университета МЧС приняли участие в выездном дне донора Регионы
17:15 РЕПОТРАЖ: Как учителя полоцкой школы используют Instagram на уроках и во внеклассной работе Регионы
17:05 ФПБ: по коллективным договорам работникам выплатили за год более Br2,7 млн Общество
Все новости
Все новости
Комментарии
31 марта 2021, 19:44
Татьяна Ленская

Рост хозяйств, господдержка и перспективы - как сегодня развивается фермерство

Татьяна Ленская
Начальник отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствования Минсельхозпрода

В Беларуси в настоящее время насчитывается около 3,5 тыс. фермерских хозяйств, и за последние пять лет их число увеличилось на 15%. Как сегодня развиваются такие хозяйства, с какими сложностями приходится сталкиваться, что делается со стороны государства для поддержки фермеров корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствования Минсельхозпрода Татьяна Ленская.

"На 1 января 2021 года в Беларуси насчитывалось 3462 крестьянских (фермерских) хозяйства, из которых в сельском хозяйстве занято чуть более 3 тыс. То есть, начиная с 2015 года, их численность увеличилась на 15%, из них занимающихся сельскохозяйственным производством - на 20%", - отметила Татьяна Ленская.

За последнюю пятилетку из бизнеса вышли более 600 хозяйств (при этом создано новых - более 1,1 тыс.). Причины разные - недостаток финансовых возможностей, проблемы со сбытом продукции. "В фермерском бизнесе остаются сильнейшие: те, кто к выбору своей деятельности подошел взвешенно, кто вкладывал средства в развитие производства, кто находил и закрывал наиболее востребованные на потребительском рынке ниши", - подчеркнула начальник отдела.

В пользовании фермерских хозяйств находится более 247 тыс. га сельхозугодий, в том числе пахотных - более 170 тыс. га. В сравнении с 2015 годом их количество увеличилось на 53% и 46% соответственно. При этом средний размер земельного участка в расчете на одно хозяйство за это время вырос на 30% и составляет 97​ га, в том числе увеличение сельскохозяйственных угодий составило 27% (82,4​ га) и пашни - 22% (56​ га). Представитель министерства отметила, что 825 хозяйств или 28% имеют в землепользовании от 50 га до 300 га, 115 или 4% хозяйств - более 300 га, 13 хозяйств - 1-6 тыс. га.

Инвестиции

"Способы для расширения производственной базы, в том числе земельных площадей, на сегодня есть, они предусмотрены в указах №253 и №399. Нормы этих документов включают механизмы по привлечению инвестора, то есть появляется возможность приобрести или взять в аренду неплатежеспособную сельхозорганизацию, либо же функции ее руководства могут быть переданы внешнему управляющему, а госакции - в доверительное управление", - рассказала Татьяна Ленская.

Также инвестор может приобрести имущественный комплекс (акции, принадлежащие государству) сельхозорганизации на аукционе или конкурсе. Прямая продажа тоже возможна, но только по отдельному решению главы государства. "Райисполком будет определять начальную цену продажи: по рыночной или по оценочной стоимости, сниженной на 20%, 50% и 80% в зависимости от наличия убытков организации за последние три года работы. Инвестор также вправе инициировать способ определения начальной цены продажи, - пояснила она. - Кстати, сейчас в рамках этих указов можно приобрести имущество или имущественные комплексы более 30 сельхозорганизаций, проходящих в настоящее время процедуру ликвидации".

В качестве положительных примеров по покупке убыточных сельхозорганизаций специалист привела два хозяйства Брестской области. Это фермерское хозяйство "Новицких" Лунинецкого района, которое за одну базовую величину приобрело КСУП "Межлесское". Второе - "Опыт КАА" Столинского района, которое купило КСУП "Рубельский". "Они соблюдают обязательные условия продажи: сохраняют сельскохозяйственную деятельность, рабочие места, вкладывают инвестиции и т.д. В результате покупки выросли производственные показатели этих организаций, снизились финансовые обязательства, в том числе просроченные", - отметила эксперт.

Что касается специализации хозяйства, то сегодня, по словам Татьяны Ленской, фермер вправе определить ее самостоятельно. Правильно выбранная сфера позволяет достичь желаемого результата, а в некоторых случаях такие результаты служат примером для других и не остаются без внимания, считает она. В частности, в предыдущей пятилетке отмечены почетными грамотами Минсельхозпрода 10 глав фермерских хозяйств, благодарность министра получили - 4, медалей "100 лет органам госуправления сельского хозяйства Беларуси" удостоены - 2. "Это все те предприятия, которые, по моему мнению, правильно определились с принципами и направлениями своей деятельности, за что и были отмечены", - подчеркнула представитель министерства.

Производство сельхозпродукции

За 2015-2020 годы удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства основных видов сельхозпродукции показывает положительную динамику роста с 1,9% до 2,8%. "На сегодня основным направлением сельскохозяйственной деятельности фермеров является растениеводство. Наиболее привлекательны для выращивания - картофель, овощи и зерновые культуры. Их удельный вес в республиканских объемах производства увеличивается", - пояснила она.

Что касается животноводства, эта отрасль для фермерских хозяйств является менее востребованной. Наибольшее развитие она получила в крупнотоварном секторе. В общем объеме производства продукции на животноводство приходится менее 1%. Однако, несмотря на незначительный вклад в развитие этой сферы, доля фермеров в производстве молока за последние годы выросла в два раза и незначительно снизилась по скоту и птице на убой (в живом весе). "Фермерам следует большее внимание обратить на отрасль животноводства. Ведь она при должном подходе позволит получать высокую отдачу от вложенных инвестиций", - полагает специалист.

Государственная поддержка

Актуальным вопросом всегда была и есть государственная поддержка. Для фермеров ее основные принципы и условия определены государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси. За прошлую пятилетку по мероприятиям госпрограммы фермеры получили более Br8,5 млн. Эти средства республиканского бюджета были направлены на посадку плодово-ягодных культур и уход за ними, на развитие селекции и семеноводства, племенного дела в животноводстве, на обеспечение первичного обустройства хозяйств (строительство дорог, линий электропередачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи, мелиорация земель), а также на установление границ земельных участков. "Таким образом, поддержку получили более 28% (от общего количества) фермерских хозяйств", - констатировала Татьяна Ленская.

БЕЛТА.-0-

Теги
Министерство сельского хозяйства и продовольствия фермы
Подписка на новости БелТА
Днем - доктор, вечером - предприниматель, или Как открыть свой бизнес и совместить две профессии
Днем - доктор, вечером - предприниматель, или Как открыть свой бизнес и совместить две профессии
Меняем Турцию на Нарочь: как отразилась пандемия на туристической отрасли
Меняем Турцию на Нарочь: как отразилась пандемия на туристической отрасли
Призывы к снятию вкладов и скупке валюты - инструмент гибридной войны против белорусской государственности
Дмитрий Примшиц
Призывы к снятию вкладов и скупке валюты - инструмент гибридной войны против белорусской государственности
Программа "Умный город" будет реализована в 2022 году в Заводском районе
Иван Бутук
Программа "Умный город" будет реализована в 2022 году в Заводском районе
Главное
Во время совещания "Ответственность - ключевой аспект" - Лукашенко озвучил требования к перераспределению полномочий
Головченко: СМР на комплексе H-Oil Мозырского НПЗ необходимо завершить за 3 месяца
Сергеенко: государство готово помогать коллективам, которые занимаются созидательным трудом
Работа Конституционной комиссии будет системной, целенаправленной и результативной - Миклашевич
Топ-новости
Головченко об ответных санкциях: будем действовать точечно
Начальники генштабов ВС Беларуси и России обсудили вопросы сотрудничества
На ОНТ рассказали, как был "слит" телефонный разговор Эйсмонт и Баскова
Белорусская цементная компания открыла Корпоративную школу технологов
МИД: Беларусь заинтересована в развитии отношений с США, но на базе взаимного уважения
Рост хозяйств, господдержка и перспективы - как сегодня развивается фермерство
ФОТОФАКТ: Специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД открыло сезон мотопатрулирования
Луцкий: районные газеты - связующее звено между людьми и властью
Примшиц: призывы к снятию вкладов и скупке валюты - инструмент гибридной войны против белорусской государственности
Заседание Совета ЕЭК перенесено на 5 апреля
Участник детского конкурса "Славянского базара в Витебске" о музыке, победе и пути артиста
В ВС Беларуси проходит комплексная проверка войск
ФПБ: по коллективным договорам работникам выплатили за год более Br2,7 млн
Меняем Турцию на Нарочь: как отразилась пандемия на туристической отрасли
Теплая погода поспособствовала просыханию и прогреванию верхнего слоя почвы - Белгидромет
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.