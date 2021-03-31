В Беларуси в настоящее время насчитывается около 3,5 тыс. фермерских хозяйств, и за последние пять лет их число увеличилось на 15%. Как сегодня развиваются такие хозяйства, с какими сложностями приходится сталкиваться, что делается со стороны государства для поддержки фермеров корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствования Минсельхозпрода Татьяна Ленская.

"На 1 января 2021 года в Беларуси насчитывалось 3462 крестьянских (фермерских) хозяйства, из которых в сельском хозяйстве занято чуть более 3 тыс. То есть, начиная с 2015 года, их численность увеличилась на 15%, из них занимающихся сельскохозяйственным производством - на 20%", - отметила Татьяна Ленская.

За последнюю пятилетку из бизнеса вышли более 600 хозяйств (при этом создано новых - более 1,1 тыс.). Причины разные - недостаток финансовых возможностей, проблемы со сбытом продукции. "В фермерском бизнесе остаются сильнейшие: те, кто к выбору своей деятельности подошел взвешенно, кто вкладывал средства в развитие производства, кто находил и закрывал наиболее востребованные на потребительском рынке ниши", - подчеркнула начальник отдела.

В пользовании фермерских хозяйств находится более 247 тыс. га сельхозугодий, в том числе пахотных - более 170 тыс. га. В сравнении с 2015 годом их количество увеличилось на 53% и 46% соответственно. При этом средний размер земельного участка в расчете на одно хозяйство за это время вырос на 30% и составляет 97​ га, в том числе увеличение сельскохозяйственных угодий составило 27% (82,4​ га) и пашни - 22% (56​ га). Представитель министерства отметила, что 825 хозяйств или 28% имеют в землепользовании от 50 га до 300 га, 115 или 4% хозяйств - более 300 га, 13 хозяйств - 1-6 тыс. га.

Инвестиции

"Способы для расширения производственной базы, в том числе земельных площадей, на сегодня есть, они предусмотрены в указах №253 и №399. Нормы этих документов включают механизмы по привлечению инвестора, то есть появляется возможность приобрести или взять в аренду неплатежеспособную сельхозорганизацию, либо же функции ее руководства могут быть переданы внешнему управляющему, а госакции - в доверительное управление", - рассказала Татьяна Ленская.

Также инвестор может приобрести имущественный комплекс (акции, принадлежащие государству) сельхозорганизации на аукционе или конкурсе. Прямая продажа тоже возможна, но только по отдельному решению главы государства. "Райисполком будет определять начальную цену продажи: по рыночной или по оценочной стоимости, сниженной на 20%, 50% и 80% в зависимости от наличия убытков организации за последние три года работы. Инвестор также вправе инициировать способ определения начальной цены продажи, - пояснила она. - Кстати, сейчас в рамках этих указов можно приобрести имущество или имущественные комплексы более 30 сельхозорганизаций, проходящих в настоящее время процедуру ликвидации".

В качестве положительных примеров по покупке убыточных сельхозорганизаций специалист привела два хозяйства Брестской области. Это фермерское хозяйство "Новицких" Лунинецкого района, которое за одну базовую величину приобрело КСУП "Межлесское". Второе - "Опыт КАА" Столинского района, которое купило КСУП "Рубельский". "Они соблюдают обязательные условия продажи: сохраняют сельскохозяйственную деятельность, рабочие места, вкладывают инвестиции и т.д. В результате покупки выросли производственные показатели этих организаций, снизились финансовые обязательства, в том числе просроченные", - отметила эксперт.

Что касается специализации хозяйства, то сегодня, по словам Татьяны Ленской, фермер вправе определить ее самостоятельно. Правильно выбранная сфера позволяет достичь желаемого результата, а в некоторых случаях такие результаты служат примером для других и не остаются без внимания, считает она. В частности, в предыдущей пятилетке отмечены почетными грамотами Минсельхозпрода 10 глав фермерских хозяйств, благодарность министра получили - 4, медалей "100 лет органам госуправления сельского хозяйства Беларуси" удостоены - 2. "Это все те предприятия, которые, по моему мнению, правильно определились с принципами и направлениями своей деятельности, за что и были отмечены", - подчеркнула представитель министерства.

Производство сельхозпродукции

За 2015-2020 годы удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства основных видов сельхозпродукции показывает положительную динамику роста с 1,9% до 2,8%. "На сегодня основным направлением сельскохозяйственной деятельности фермеров является растениеводство. Наиболее привлекательны для выращивания - картофель, овощи и зерновые культуры. Их удельный вес в республиканских объемах производства увеличивается", - пояснила она.

Что касается животноводства, эта отрасль для фермерских хозяйств является менее востребованной. Наибольшее развитие она получила в крупнотоварном секторе. В общем объеме производства продукции на животноводство приходится менее 1%. Однако, несмотря на незначительный вклад в развитие этой сферы, доля фермеров в производстве молока за последние годы выросла в два раза и незначительно снизилась по скоту и птице на убой (в живом весе). "Фермерам следует большее внимание обратить на отрасль животноводства. Ведь она при должном подходе позволит получать высокую отдачу от вложенных инвестиций", - полагает специалист.

Государственная поддержка

Актуальным вопросом всегда была и есть государственная поддержка. Для фермеров ее основные принципы и условия определены государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси. За прошлую пятилетку по мероприятиям госпрограммы фермеры получили более Br8,5 млн. Эти средства республиканского бюджета были направлены на посадку плодово-ягодных культур и уход за ними, на развитие селекции и семеноводства, племенного дела в животноводстве, на обеспечение первичного обустройства хозяйств (строительство дорог, линий электропередачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи, мелиорация земель), а также на установление границ земельных участков. "Таким образом, поддержку получили более 28% (от общего количества) фермерских хозяйств", - констатировала Татьяна Ленская.

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