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24 февраля 2021, 10:12
Людмила Нижевич

Союзный бюджет - важный инструмент укрепления экономик Беларуси и России

Людмила Нижевич
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по бюджету и финансам

В этом году исполняется 25 лет союзному парламентаризму. С 1998 года формируется и реализуется союзный бюджет, который, как показала практика, стал эффективным инструментом решения совместных социально-экономических задач Беларуси и России. О конкретных аспектах финансового взаимодействия на пространстве Союзного государства корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по бюджету и финансам Людмила Нижевич.

"Первый общий бюджет Союза Беларуси и России сформирован в 1998 году в объеме 585 млн российских рублей. В 2021 году его доходная часть определена в сумме почти 4,7 млрд российских рублей. Таким образом, за эти годы номинальный объем бюджета увеличился более чем в 8 раз, - рассказала Людмила Нижевич. - Хотелось бы отметить, что бюджетно-финансовая политика Союзного государства на 2021 финансовый год сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и учитывает изменения, прогнозируемые в экономике Беларуси и России".

По словам парламентария, активно реализуются совместные программы, которые являются одним из важнейших инструментов практического решения социально-экономических задач, стоящих перед двумя государствами. "Свыше 90% средств союзного бюджета направляется на финансирование совместных программ, проектов и мероприятий, охватывающих как сферу материального производства, так и социальную, а также сферу обеспечения безопасности. За прошедший период полностью или частично профинансировано выполнение 94 совместных программ, на эти цели из союзного бюджета выделено более 60 млрд российских рублей", - отметила парламентарий.

В частности, бюджетом Союзного государства предусмотрено финансирование программ и мероприятий по таким направлениям, как промышленность, энергетика, строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство; военно-техническое сотрудничество, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союзного государства; фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу; средства массовой информации, социальная политика, образование, культура, здравоохранение и физическая культура.

"В последнее десятилетие постоянно увеличивалось количество союзных программ, в рамках которых решаются задачи на прорывных направлениях науки, техники и технологий. Среди них можно выделить такие программы, как "Современные технологии и оборудование для производства новых полимерных и композиционных материалов, химических волокон и нитей", "Развитие и внедрение в государствах - участниках Союзного государства наукоемких компьютерных технологий на базе мультипроцессорных вычислительных систем", "Космос - СГ", "Стволовые клетки", "Нанотехнология - СГ", "Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства", - добавила Людмила Нижевич.

Свою эффективность на практике также продемонстрировали программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства и государств - участников Договора о создании Союзного государства в условиях нарастания угроз в информационной сфере", "Программа совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Парламентарий напомнила, из союзного бюджета финансируется оказание комплексной медицинской помощи гражданам двух стран, подвергшихся радиационному воздействию, организация лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, а также санаторно-курортного лечения инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Союзный бюджет участвует в финансировании международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". За счет средств союзного бюджета проводятся фестивали, творческие конкурсы, спартакиады.

Людмила Нижевич уточнила, что бюджет Союзного государства на 2021 год обеспечивает необходимыми ресурсами реализацию 9 союзных программ, доля которых от общего объема расходов составляет более 55%. В течение этого года завершается реализация 5 из 9 союзных программ. "И уже сегодня нашими странами начата работа по разработке новых научно-технологических программ и социально значимых проектов в рамках ранее согласованных приоритетных направлений деятельности Союзного государства на 2018-2022 годы. Для определения первоочередности предлагаемых к разработке программ создана Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. С целью вовлечения в процесс разработки программ научного сообщества Беларуси и России подготовлены предложения об усилении роли Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства и создании при нем экспертного совета", - отметила она.

Время показало, что активная интеграция финансовых ресурсов, научно-технических потенциалов двух государств внесла существенный вклад в развитие отраслей белорусской и российской экономик. "Достигнутые при совместном сотрудничестве рубежи актуальных научных, технологических и технических решений позволили создать основу для укрепления экономической независимости, стратегической безопасности Беларуси и России. Формируя новые проекты, определяя дальнейшие этапы двухстороннего сотрудничества, сегодня как никогда важно правильно расставить приоритеты и использовать имеющийся, в том числе финансовый, ресурс во взаимовыгодном сотрудничестве Беларуси и России", - заключила Людмила Нижевич.

БЕЛТА.-0-

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бюджет Союзное государство
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