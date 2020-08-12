Пандемия в этом году повлияла и на работу археологов. Тем не менее исследования проводятся по всей стране, сезон в самом разгаре. Археологическими раскопками занимается Национальная академия наук, вузы, музеи. О новых интересных находках рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Института истории НАН Вадим Лакиза.

Музей под открытым небом

"В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году были приняты определенные ограничительные меры. Они касались вопросов командирования, количества людей, участия в раскопках студентов, школьников. Но это ненамного уменьшило объем археологических исследований. НАН Беларуси на сегодня уже выдала свыше 150 разрешений на право их проведения во всех областях страны. Для сравнения, за весь 2019 год было выдано 220 таких разрешений. Не прекращались спасательные исследования в зонах новостроек", - сказал Вадим Лакиза.

Археологический музей под открытым небом

На территории Беловежской пущи строится археологический музей под открытым небом. Предполагается, что в перспективе новый туристический объект будет включать в себя шесть музейных комплексов, которые отразят особенности развития материальной и духовной культуры Беларуси разных исторических периодов - от каменного века до Средневековья. В зоне строительства в этом году проводились масштабные научно-исследовательские работы под руководством Вадима Лакизы и Руслана Книги. "Ученые исследовали три памятника археологии: каменного, бронзового и раннего железного веков. Получены очень важные материалы для характеристики материальной и духовной культуры первобытных людей, которые заселяли эти земли несколько тысяч лет тому назад, - отметил Вадим Лакиза. - В их числе фрагменты керамики, каменного сверленого топора, скифский наконечник стрелы. На основе этих материалов проводится реконструкция артефактов, которые войдут в экспозицию археологического музея под открытым небом".

Воссозданное жилище эпохи мезолита на территории археологического музея

Раскопки в зонах строительства

Местом исследований стала и зона будущего строительства нефтепровода Гомель - Горки на территории Гомельской и Могилевской областей. Экспедиция Института истории НАН под руководством Анны Тимофеенко обследовала территорию на протяжении приблизительно 200 км - леса, луга, поймы и террасы рек. По словам Вадима Лакизы, выявлены десятки новых памятников археологии от каменного века до средневековья, сотни интересных артефактов, в том числе каменные и кремниевые орудия труда, фрагменты лепной и гончарной керамики, изделия из металла. "Главным итогом стала разработка нашими специалистами комплекса мер по дальнейшей охране выявленного наследия. Это и раскопки, и археологические наблюдения непосредственно во время строительства нефтепровода, и изменения в проектной документации, чтобы не затронуть наиболее ценные культурные напластования. Это полностью соответствует законодательству в области охраны историко-культурного наследия как в нашей стране, так и во всем мире", - подчеркнул он.

На территории строительства Нежинского горно-обогатительного комбината в Любанском районе под руководством Вадима Лакизы и Сергея Линевича исследуются два памятника археологии около деревни Обчин: каменного века и эпохи Средневековья. "Каждый новый предмет, выявленный во время раскопок, для нас очень важен. Это различные кремниевые орудия труда, каменные изделия, древняя посуда, предметы материальной культуры из железа и даже наконечник стрелы", - рассказал о находках Вадим Лакиза.

Железный наконечник стрелы с памятника археологии в Любанском районе

Что касается самого города Любань, то там обнаружен новый памятник археологии. "Кроме того, что он довольно древний (относится к эпохе мезолита, неолита), он еще ценен тем, что часть культурного слоя перекрыта торфом. Это дает возможность выявить археологические предметы, сделанные из кости и рога, дерева. Под торфом, без доступа кислорода, органика сохраняется долгое время", - пояснил ученый. Подготовлены материалы для включения в реестр археологических объектов Беларуси. Ведутся переговоры с заказчиком строительства (ИООО "Славкалий") о переносе строительного объекта с этой территории или проведении археологических раскопок.

Ко Дню письменности в Белыничах под руководством Александра Вашанова проводились спасательные работы на некоторых объектах, в том числе на Ильинской горе, где строится часовня. По словам Вадима Лакизы, раскопки на кладбище XVII-XIX веков были достаточно новыми для белорусской археологии, сложными, но комплексными и важными для науки, для характеристики городского населения того времени. "На площади 125 кв.м обнаружили и исследовали более 200 целых и фрагментированных скелетов, которые располагались в несколько ярусов. Обнаружили фрагменты керамики, посуды, крестов, фрагменты одежды и головных уборов, монеты (большинство относится к первой четверти XVII века). Теперь с костными останками работают наши антропологи и уже говорят о ряде особенностей жителей Белыничей, которые не были известны по письменным источникам", - рассказал ученый.

Копия украшения железного века для экспозиии археологического музея в Беловежской пуще

Археологи под руководством Ольги Левко работают в Полоцке, где севернее Софийского собора строится кадетское училище. Обнаружены остатки храма рубежа XII-XIII веков, несколько деревянных строений XII-XVIII веков. Ученые нашли гирьки, пломбы, восточные и европейские монеты, фрагменты амфор. Среди находок выделяется нательный крест Х века скандинавского типа.

Зоны новостроек обследуют и в других городах Беларуси.

Древние поселения

Раскопки ведутся и на территории Кривинского торфяника под Бешенковичами под руководством Максима Чернявского. Это один из уникальнейших комплексов неолита и бронзового века на территории Восточной Европы. Поселение было перекрыто пластом торфа, который сохранил органические предметы. Под этим слоем остались деревянные и костяные изделия, амулеты, янтарь. Белорусские археологи ежегодно отправляются в экспедицию на Кривинский торфяник, проводят раскопки и всякий раз находят артефакты с многовековой историей.

Каменный сверленый топор из Беловежской пущи

Еще одна экспедиция Института истории НАН под руководством Николая Кривальцевича работает сейчас около деревни Кокорица в Дрогичинском районе. Там тоже исследуют древнее поселение каменного и бронзового веков, в котором сохранились и органика, и различные артефакты эпохи неолита и бронзового века. "Этот объект изучался по международному проекту. Однако в связи с пандемией на раскопки не смогли приехать наши зарубежные коллеги из Польши и Эстонии. Но самое главное, что об этом памятнике археологии будут говорить в СМИ еще не раз", - отметил Вадим Лакиза.

Юные археологи

Экспедиции с участием юных археологов активно проводятся в Беларуси каждый год, но из-за эпидемиологической ситуации планы немного изменились. Однако, несмотря на сложности, было решено, что и этот сезон не станет исключением.

Лагеря "Юный археолог" работали в Новодевятковичах Слонимского района и недалеко от озера Береща Лепельского района. Школьники приняли участие в поиске памятников археологии, шурфовке, раскопках, познакомились с методикой археологических исследований, особенностями камеральной обработки полученных материалов. Словом, у них была возможность попробовать себя в роли ученых-исследователей.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Института истории НАН и национального парка "Беловежская пуща",

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