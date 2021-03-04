Суррогат с ароматом коньяка - судебные эксперты об опасности псевдоалкоголя

Нелегальные предприниматели не гнушаются налаживать теневой бизнес на спиртном сомнительного происхождения. Их пути нередко ведут через приграничные регионы. По сути, такие бизнесмены предлагают потребителю фальсифицированный товар, подвергая риску здоровье и жизни. В 2020 году правоохранители Гомельской области изъяли почти 8 тыс. л спиртосодержащей жидкости. В абсолютном большинстве это спиртовые растворы - 6986 л, ликеро-водочные - 929 л. С начала 2021 года изъято более 60 л спиртосодержащей жидкости. Специалисты управления ГКСЭ по Гомельской области рассказали БЕЛТА о том, что зачастую скрывается за красивой этикеткой без акцизов.

Спиртовые реки

В поле зрения подразделений областной Госавтоинспекции часто попадают авто с нелегальным и контрафактным грузом. Многие перевозчики ловко маскируют товар. Некоторые оборудуют тайники в легковых авто, микроавтобусах и даже эвакуаторе. Иногда следуют караваном для сопровождения ценного груза. Вопрос его ценности и качества, особенно острый после употребления сомнительных напитков, - к экспертам управления ГКСЭ по Гомельской области.

Зачастую это продукция нелегального производства подпольных мини-заводов где-то на просторах зарубежья. Не исключено, спиртное на любой вкус разливают по сосудам с разными этикетками из одного контейнера. К примеру, несколько лет назад на одном из таких производств нашли емкости с надписями "Коньяк", "Виски", "Ром", "Текила". Благородные напитки изготавливали, добавляя в спирт эти эссенции сомнительного происхождения. По сути, коктейли были из одного сосуда.

Иногда счастливые обладатели недорогой нелегальной продукции восхваляют ее легкость и мягкость. "Мягкое" свойство объясняет пониженное содержание этилового спирта: чаще 30-35% вместо 40. Проще говоря, фальсификат.

Истинные и ложные суррогаты

В подразделениях ГКСЭ Гомельской области ежегодно проводят около 500 экспертиз по исследованию спиртосодержащих жидкостей. Сезонной закономерности в их "поставках" нет. Чаще всего на экспертизу доставляют самогон, брагу, вина домашнего изготовления, спиртосодержащие жидкости неустановленного происхождения.

"Специалисты изучают состав образцов на наличие в них этилового спирта, денатурирующих добавок. По результатам исследования относят представленные образцы к алкогольным напиткам домашнего изготовления (самогон, домашнее вино) или полуфабрикатам для их изготовления (брага)", - рассказал начальник управления специальных экспертиз УГКСЭ Николай Барсуков.

Если от употребления суррогатов пострадали люди, к делу подключаются сотрудники управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера УГКСЭ по Гомельской области.

Государственный медицинский судебный эксперт-химик отдела судебно-химических экспертиз Ирина Гирдиш по долгу службы знает все о составе таких напитков. Она подчеркнула, что к суррогатам относятся поддельные алкогольные напитки (самогон, вина, коньяки и др.), изготовленные с использованием ненадлежащего сырья или с нарушениями технологии. В числе суррогатов также жидкости, применяемые в быту и для технических нужд. При недоступности обычных спиртных напитков некоторые любители расслабиться и почувствовать легкое опьянение используют их не по назначению.

Специалисты выделяют два вида суррогатов. Это истинные суррогаты, содержащие этанол. К ним относят лекарства (настойки пустырника, боярышника, муравьиный спирт), различные лосьоны и одеколоны, технические спирты (денатурат, политура и т.д.). Есть и ложные суррогаты, которые не содержат этиловый спирт, но вызывают опьянение. Это метиловый, пропиловый, бутиловый, амиловый спирт, этиленгликоль, дихлорэтан и жидкости различного назначения.

"Первые признаки отравления суррогатами - тошнота, рвота, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль. Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и насколько велика доза выпитого", - уточнила Ирина Гирдиш.

При судебно-химической экспертизе за второе полугодие 2020 года возросли исследования, в которых были обнаружены метиловый, изопропиловый, пропиловый спирты, ацетон, этиленгликоль.

В практике были случаи отравления ацетоном. Отравление растворителем может наступить и при вдыхании концентрированных паров, и при приеме внутрь. Быстро появляется тошнота, рвота, боли в животе, цианоз кожи, слабость вплоть до потери сознания. Смерть может наступить уже через 6-12 часов после употребления.

Этиленгликоль содержится в антифризах, тормозных и других технических жидкостях. Токсичен для печени и почек, приводит к дистрофическим процессам в центральной нервной системе. "На 2-3 день после отравления нарастают сердечная и легочная недостаточность с потерей сознания, развиваются симптомы острой печеночно-почечной недостаточности", - рассказали в управлении ГКСЭ по Гомельской области.

Иногда в меню жаждущих горячительного появляются косметические средства - одеколоны и лосьоны. В их составе могут быть этиловый, альдегиды, эфирные масла и другие примеси. Такой "коктейль" еще более токсичен, чем этиловый спирт.

Временная эйфория

Заместитель начальника управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ Сергей Бураковский подчеркивает: по данным 2019-2020 годов, в регионе ежегодно фиксируется в среднем 12 случаев смертельных отравлений суррогатами алкоголя. Какой-либо сезонной закономерности не отмечается. "В основном это мужчины трудоспособного возраста: средний возраст составляет 49 лет. Отравлению с летальным исходом предшествовал прием жидкости. В 70% случаев отмечалось отравление метанолом, реже - другими спиртами и техническими жидкостями (изопропиловый спирт, этиленгликоль)", - рассказал он.

Особую опасность таит метиловый спирт, который по вкусу, цвету и запаху не отличается от этилового спирта. "После приема даже незначительной дозы наступает состояние эйфории, которое не отличается такой глубиной и выраженностью, как при употреблении этилового спирта. Затем наступает скрытый период (до трех дней), после которого появляется головокружение, нарушение зрения вплоть до слепоты, нарушение дыхания, кома. Смертельная доза метилового спирта - 30-100 мл", - отмечает Сергей Бураковский. Такой напиток в прямом смысле может стать последней каплей.

В управлении ГКСЭ уверены: самая надежная профилактика отравлений - никогда не принимать напитки сомнительного происхождения и опасные для жизни жидкости. Чтобы избежать случайных отравлений, нужно хранить бытовую химию отдельно. Спиртные напитки стоит покупать в хорошо проверенных специализированных магазинах и помнить, что алкоголь вреден для здоровья. Лучше придерживаться здорового образа жизни, заниматься физкультурой, быть чаще наедине с природой и от этого получать положительные эмоции.

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