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16 января 2021, 12:24
Игорь Петришенко

В Беларуси на реализацию молодежной политики до 2025 года направят Br15,2 млн

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко
Заместитель премьер-министра Беларуси

Молодежь составляет пятую часть населения Беларуси, в любом государстве это стратегический ресурс. Какие меры поддержки обеспечивает государство, сколько тратят из бюджета на образование и когда студенты на 100% будут обеспечены местами в общежитиях, рассказал БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Финансирование молодежной политики хотят увеличить вдвое

Игорь Петришенко отмечает, что в Беларуси создана эффективная законодательная база, которая регулирует вопросы государственной молодежной политики. Это законы "Об основах государственной молодежной политики", "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", Кодекс об образовании и другие документы.

Правительство каждые пять лет принимает госпрограмму "Образование и молодежная политика", в которой заложены основные направления развития образования и объемы финансирования. На 2016-2020 годы на финансирование мероприятий подпрограммы "Молодежная политика" выделено Br10 млн, из них средств республиканского бюджета - Br6,6 млн, местных бюджетов - Br3,4 млн.

Проект госпрограммы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы предусматривает финансирование подпрограммы "Молодежная политика" в объеме Br15,2 млн, в том числе из средств республиканского бюджета - Br11,3 млн, местных бюджетов - Br3,9 млн. Таким образом финансирование увеличится в два раза, констатирует заместитель премьер-министра.

В Минске для студентов построят 4 новых общежития

Беларусь занимает четвертое место в мире по количеству получающих среднее специальное, высшее и послевузовское образование на 10 тыс. жителей. "Система образования Беларуси ориентирована на обеспечение доступности образования для всех категорий и групп молодого населения, на развитие потенциала молодежи с ее активным вовлечением в общественную жизнь", - подчеркивает Игорь Петришенко.

По его словам, ежегодно увеличиваются бюджетные расходы на финансирование сферы образования. Так, в 2019 году они составили 4,86% от ВВП (Br6,4 млрд), в 2020-м запланировано было направить на эти цели 5,13% от ВВП (почти Br7,3 млрд). Расходы на высшее образование в 2019 году составили 0,47% от ВВП (Br613,5 млн), в 2020 году эти расходы планировалось на уровне 0,52% от ВВП (Br729,3 млн).

В период получения образования выплачиваются стипендии. Наиболее одаренным и успешным студентам выплачивается президентская либо именная стипендии.

Для получения первого высшего образования на платной основе есть возможность получения кредита на льготных условиях. При успешной учебе платникам предоставляются скидки в размере до 60% от стоимости обучения. Кроме того, они могут рассчитывать на перевод на обучение за счет бюджетных средств.

Создана система поддержки одаренной и талантливой молодежи, в том числе специальные фонды главы государства по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, талантливой молодежи. За более чем 25 лет работы специальных фондов поощрено около 40 тыс. учащихся и студентов, более 4 тыс. педагогов и ученых.

По словам Игоря Петришенко, правительство нацелено максимально обеспечить местами в общежитии нуждающихся учащихся. "В 2020/2021 учебном году обеспеченность местами в общежитиях вузов составляет около 96%", - отметил вице-премьер.

В 2019 году введены в эксплуатацию три студенческих общежития: 2 в Минске и одно в Гродно, в сентябре 2020 года - общежитие для студентов Гродненского государственного университета.

"В течение 2020-2024 годов за счет кредитных ресурсов будут построены еще 4 общежития в Минске почти на 4 тыс. мест. Принимаемые правительством меры позволят к 2024 году обеспечивать местами в общежитии всех нуждающихся в этом студентов", - заявил Игорь Петришенко.

Дополнительные гарантии занятости для молодежи сохранят

"Государством гарантируется предоставление первого рабочего места. В этих целях сохранена система распределения. В условиях напряженности на рынке труда она выступает мерой социальной защищенности молодых специалистов и рабочих. Ни в одной стране мира подобного нет", - подчеркивает вице-премьер.

В 2020 году практически все выпускники учреждений профессионального образования, подлежащие распределению (99,9%), получили первое рабочее место. Кроме того, поясняет Игорь Петришенко, порядка 1 тыс. выпускников, получавших профессиональное образование на платной основе, были распределены по их просьбе.

В стране также обеспечивается бронирование рабочих мест для молодежи до 21 года, которые впервые ищут работу.

Предусмотрена материальная поддержка молодых специалистов. Например, установлены ежемесячные надбавки в течение первых двух лет работы в размере до 45% от оклада, а для педагогических работников, продолжающих работать на этом же месте, срок такой выплаты продлен еще на один год. Для медицинских, педагогических, творческих работников, работников культуры, заключивших контракт сроком на 5 лет, установлено первоочередное право на предоставление арендного жилья.

От студотрядов до волонтерского движения

Игорь Петришенко отмечает, что Беларусь - практически единственная страна, которая сохранила и активно развивает студотрядовское движение. В 2020 году в более чем 1600 студенческих отрядах было трудоустроено около 24 тыс. человек.

Значительный масштаб приобрело волонтерское движение. "При поддержке государства работает Республиканский волонтерский центр. Более 76 тыс. молодых волонтеров участвуют в реализации различных социальных проектов, проведении масштабных спортивных соревнований, культурных мероприятий республиканского и международного уровня", - поясняет вице-премьер.

Государство активно поддерживает общественные инициативы молодежи. В стране зарегистрировано более 3 тыс. общественных объединений, из которых 382 - молодежные, в том числе 43 - детские. Проводятся молодежные и студенческие форумы, форумы работающей и сельской молодежи, туристические слеты. С 2015 года реализуется проект "Молодежная столица Беларуси".

При органах власти есть молодежные консультативные и представительные структуры, которые, по мнению Игоря Петришенко, являются значимым направлением развития государственного и общественного партнерства. В последние годы активно развивается молодежный парламентаризм.

На республиканском уровне активно работает координационный совет молодежных парламентов, молодежный совет (палата) при Национальном собрании, региональные молодежные парламенты, советы, палаты (более 40 формирований).

Внимание уделяется вопросам сохранения здоровья молодежи. "Государство вкладывает значительные финансовые ресурсы в развитие физкультуры, спорта и туризма, создавая реальные возможности для сохранения здоровья молодежи", - считает Игорь Петришенко.

В Беларуси более 23 тыс. физкультурно-спортивных сооружений (стадионы, ледовые арены, бассейны, спортзалы). Только за последние пять лет введено в строй более 100 объектов физкультурно-спортивного назначения.

БЕЛТА.-0-

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