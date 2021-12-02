Особо охраняемые природные территории занимают 9% площади Беларуси. Они уникальны с точки зрения биологического и ландшафтного разнообразия и представляют особый интерес для туристов. Потому в Беларуси сейчас особое внимание уделяется именно развитию экотуризма. Перспективы нашей страны в этой области обсуждались во время международной конференции "Новые подходы и успешные практики в развитии экологического туризма на особо охраняемых природных территориях как вклад в достижение Целей устойчивого развития", которая собрала в гибридном формате более 170 экспертов из 11 стран.

Туристический потенциал Беларуси

Благоприятное экологическое состояние, высокая степень сохранности естественной растительности и диких животных, наличие редких форм рельефа, живописных водных объектов - всем этим отличаются особо охраняемые природные территории. В Беларуси площадь ООПТ превышает 1,8 млн га и продолжает увеличиваться. "Ценность белорусских особо охраняемых природных территорий имеет международное значение, что подтверждается их соответствующим статусом в рамках ЮНЕСКО, Рамсарской конвенции и других международных соглашений. Именно эти территории, уникальные с точки зрения биологического и ландшафтного разнообразия, представляют наибольший интерес для развития экологического туризма", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык.

Это перспективное направление заложено в национальную стратегию развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 года, которая утверждена правительством. Цели экологического туризма на ООПТ - изучение природного и культурного наследия, получение положительных эмоций от общения с природой и ознакомления с культурными ценностями при отсутствии негативного воздействия на природные комплексы и объекты. "Экологический туризм является инструментом для повышения уровня знаний о важности природного наследия и тем самым способствует сохранению естественных экологических систем. Помимо своей природоохранной составляющей экотуризм обладает значительным потенциалом для устойчивого развития регионов, улучшения благосостояния местного населения, является одним из направлений зеленой экономики и таким образом вносит важный вклад в достижение Целей устойчивого развития", - отметил министр.

Национальной стратегией определены направления, на которых следует сконцентрировать дальнейшее развитие экологического туризма. Это позиционирование особо охраняемых природных территорий, разработка стратегий развития экотуризма, формирование экотуристической инфраструктуры, обучение экскурсоводов, создание и продвижение туристического продукта, формирование экотуристических кластеров на базе ООПТ. Для практической реализации этих стратегических направлений Минприроды подготовлен соответствующий комплекс мер, который утвержден правительством и реализуется.

По словам Андрея Худыка, к 2019 году, до начала пандемии, количество туристов, посещающих белорусские особо охраняемые природные территории, превысило 700 тыс. человек в год. Большой популярностью пользовались экологические фестивали на ООПТ - "Споровские сенокосы", "Журавы і журавіны Міёрскага краю", "Шлях Цмока", фестиваль куликов в Турове и другие. Министр обратил внимание на то, что такие ООПТ, как Березинский биосферный заповедник, национальные парки "Беловежская пуща", "Нарочанский", "Припятский" и "Браславские озера", уже стали туристическими брендами, известными в том числе за пределами страны.

Проект международной техпомощи по развитию экотуризма

Серьезным потенциалом для развития экологического туризма обладают и заказники, как республиканские, так и местные. Как отметил Андрей Худык, этот потенциал необходимо использовать - увеличивать разнообразие и качество предоставляемых экотуристических услуг, формировать зеленые маршруты, обустраивать экологические тропы, создавать полноценный экотуристический продукт.

Именно на реализацию потенциала заказников направлен проект международной технической помощи "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту". По проекту планируется разработать стратегии развития экологического туризма и содействовать их реализации на четырех пилотных особо охраняемых природных территориях, формированию экотуристических кластеров, укреплению сотрудничества между государственными природоохранными учреждениями, частными компаниями и местным населением, а также обеспечить образовательную и информационную поддержку развития экотуризма на ООПТ. Проект реализуется ПРООН совместно с Минприроды Беларуси при финансовой поддержке России.

"Развитие экотуризма вносит значительный вклад в достижение ЦУР на местном и региональном уровне, способствует развитию сотрудничества Беларуси и России в сфере трансграничных особо охраняемых природных территорий. Реализация совместного проекта по развитию экотуризма способствует устойчивому экономическому росту, созданию рабочих мест, обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, а также сохранению биоразнообразия и развитию партнерства в интересах устойчивого развития", - отметила постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

Сегодня вклад туризма в экономику Беларуси составляет 2,5% ВВП. Проект по развитию экотуризма будет способствовать достижению национальных планов по увеличению вклада туризма в экономику страны до 3,1% к 2035 году.

Сегодня ПРООН в Беларуси совместно с национальными партнерами по развитию и при поддержке международных доноров работает над новыми подходами для решения стоящих перед заказниками проблем. Это поиск наиболее эффективных и отвечающих принципам зеленой экономики мер повышения институциональной, финансовой и операционной устойчивости заказников для их восстановления после пандемии.

БЕЛТА.-0-