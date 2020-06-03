В очередь к аисту

Первые дети, зачатые "в пробирке", появились в Беларуси 25 лет назад. С тех пор для многих супружеских пар диагноз бесплодие перестал быть приговором. Только в прошлом году в нашей стране проведено 1082 родов после ЭКО. Указ № 171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", который вступит в силу с января 2021 года, подарит многим супружеским парам право на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения.

Шанс стать родителями

В Беларуси около 14% супружеских пар с бесплодием. После безуспешных попыток зачать ребенка самостоятельно многие из них прибегают к услугам врачей-репродуктологов. Однако ЭКО - процедура дорогостоящая, и не все пары могут ее себе позволить.

- Одна бесплатная попытка ЭКО будет предоставлена супружеским парам, гражданам Республики Беларусь, если возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, - уточняет заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя" Алла Камлюк. - В последние годы в стране сохраняется низкий уровень рождаемости. Хочется надеяться, что данное решение немного изменит ситуацию, а заодно поможет супругам, которые потеряли надежду стать родителями. Во всяком случае, мы ожидаем с нового года значительный прирост количества желающих сделать ЭКО.

По словам специалиста, в отделении планирования семьи ГУ РНПЦ "Мать и дитя" проходят лечение от бесплодия около 6 тыс. пар. Большинство из них впоследствии прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям. За прошлый год в центре провели 959 циклов ЭКО, всего по республике - 4420. Частота наступления беременности в среднем по республике в результате искусственного оплодотворения - около 41%.

Стоимость одной процедуры в РНПЦ "Мать и дитя" колеблется от 3 до 4,5 тыс. белорусских рублей. Цена зависит от конкретной ситуации, от того, какие женщине потребуются препараты, в какой дозировке.

Формула успеха

- Алла Мечиславовна, какие существуют медицинские показания и противопоказания к применению искусственного оплодотворения? Для тех, кто претендует на бесплатное ЭКО, сильно изменится этот перечень?

- Главным показанием будет невозможность парой преодолеть бесплодие другими методами, кроме как применением вспомогательных репродуктивных технологий. Точные критерии отбора пациентов для бесплатной программы предстоит еще определить в ближайшие полгода.

А вот что касается противопоказаний - их целый ряд. Это тяжелые заболевания сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем и органов. Полный перечень противопоказаний к применению искусственного оплодотворения можно найти в постановлении Министерства здравоохранения №124 (2020 года). Все, что там указано, будет касаться и тех, кто претендует на одну бюджетную попытку ЭКО.

- От чего зависит успешность процедуры ЭКО? У многих ли пар получается забеременеть и родить с первого раза?

- Успешность цикла экстракорпорального оплодотворения зависит от ряда индивидуальных параметров пациентов: возраст, резерв яичников, качество сперматозоидов и др. В нашем центре средний показатель успешности первой попытки ЭКО - 24%. Часто парам удается забеременеть со второго или с третьего раза. Хотя была на нашей памяти пара, которая прошла через 11 циклов, и в итоге женщина забеременела.

Что касается бюджетной попытки, не имеет значения, какой по счету для супругов она окажется - первой, второй или любой последующей. Одно ЭКО за счет государства предусмотрено указом Президента независимо от количества предыдущих циклов.

Впереди еще полгода, за которые Совмину и Минздраву предстоит разработать ряд регламентирующих документов: определить критерии и условия отбора пациентов для бесплатной программы ЭКО, перечень государственных организаций здравоохранения, в которые пары смогут обратиться, а также - каким образом будет осуществляться механизм финансирования.

Долгая дорога к семейному счастью

Валерия и Сергей (имена героев изменены по этическим соображениям. - Прим. ред.) шли к своему семейному счастью долгих семь лет. После года совместной жизни и безуспешных попыток забеременеть они решили обратиться в один из государственных центров ЭКО. Заранее готовились, сдавали необходимые анализы. Первая попытка... и безуспешно. Через год - вторая, еще спустя несколько месяцев - третья. И все без результата… Эмбрионы не приживались.

- Было очень тяжело. Постоянно думали о том, почему не получается, а вдруг вообще останемся без детей? Сейчас без слез и не вспомнишь. Это был самый трудный период в нашей жизни, - поделилась Валерия. - Практически каждый год мы делали по одному циклу ЭКО. Оставшееся время уходило на то, чтобы восстановиться, сдать все необходимые анализы, накопить денег. Одна процедура в среднем обходилась примерно в 2,5 тыс. долларов.

После третьей попытки супруги сдали тест на HLA-типирование - как оказалось, у них и по первому, и по второму классу совпадения, а это означало, что их организмы генетически схожи, как у брата и сестры. Как сообщили в медцентре, возможно, поэтому у них ничего не выходило. Лечащий врач посоветовала прекратить безнадежные попытки…

- В таких случаях многие пары распадаются, находят других партнеров, и в новой семье у каждого из них получается родить ребенка. Однако нас этот вариант не устраивал. Мы с мужем любим друг друга, и поэтому решили продолжать бороться за свое счастье. Решили сменить медцентр, попробовать другие методы лечения. Не теряли надежду, хотя это было непросто. За эти годы какие только анализы не сдавали - хоть в космос лететь! Перепробовали все народные методы…

Когда супруги шли на шестое ЭКО, для себя решили: это попытка будет последней. Теперь им предложили попробовать крио-цикл.

- Мне подсадили мои замороженные ранее эмбрионы. Когда через две недели нам позвонили и сказали о наступившей беременности, не поверила своему счастью! Сколько лет я ждала этих слов! - со слезами на глазах вспоминает Валерия.

Четыре года назад пара родила сестричек-тройняшек. Наступила светлая, счастливая полоса в их жизни.

- Даже не знаю, как мы с мужем все это выдержали. Однако сейчас, глядя на своих красавиц, понимаем, что все было не зря. Каждый день благодарим Бога. Дети - самое ценное в нашей жизни, - говорит Валерия.

Валерия и Сергей уверены, что решение о государственном финансировании одной бесплатной процедуры искусственного оплодотворения - существенная поддержка для пар.

- Многие ошибочно считают, что основной причиной бесплодия становится женская беспечность, неправильный образ жизни. Это далеко не так. Часто мужчины и женщины не могут иметь детей по независимым от них причинам. И здорово, что государство окажет помощь парам, которые столкнулись с этой проблемой, - комментирует Валерия. - Не все могут себе позволить оплатить ЭКО. Да, сегодня есть возможность взять льготный кредит на эти цели, что лишь частично решит финансовый вопрос. Знакомая рассказывала, как, потерпев неудачу после очередной попытки искусственного оплодотворения, сидела и плакала - и из-за того, что надежды не оправдались, да плюс еще на них с мужем теперь висел кредит… Поэтому даже одна бесплатная попытка - это немалая помощь, как материальная, так и моральная. Прибегать к услугам репродуктологов, зная, что не придется залезать в долги, - на сердце легче. Ведь в этом деле не последнюю роль играет и психологический настрой. У нас с мужем было шесть попыток, если бы в то время хоть одно ЭКО взяло на себя государство, мы были бы рады.

Льготное кредитование

Льготный кредит на оплату экстракорпорального оплодотворения предоставляют у нас с января 2014 года в соответствии с указом Президента от 27 декабря 2013 г. № 574 "О предоставлении гражданам Республики Беларусь кредитов на льготных условиях для оплаты экстракорпорального оплодотворения".

Его дают в белорусских рублях на срок до 5 лет с уплатой процентов в размере половины ставки рефинансирования Нацбанка, что сегодня составляет 4 процента годовых. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, - 300 базовых величин (сейчас - 8100 белорусских рублей). Кредит выдают в безналичной форме, перечисляя денежные средства на счет организации здравоохранения единовременно или путем открытия кредитной линии. Само собой, придется подтвердить свою платежеспособность.

Право на льготный кредит имеют только гражданки Беларуси, которым оказывается медицинская помощь в виде ЭКО. При этом не имеет значения, где они получают медуслугу - в частной клинике или государственном центре. Воспользоваться кредитом можно только для искусственного оплодотворения. Услуги доноров половых клеток и суррогатной матери не оплачиваются.

Если процедура ЭКО прошла удачно и рождается ребенок, родители имеют право получить отсрочку по кредиту. Она предоставляется на время получения пособия по уходу за ребенком. Льготный кредит могут выдать повторно, но только после полного погашения ранее полученного кредита на эти цели.

Антонина БЛИЗНЮК,

газета "7 дней".-0-