В СНГ 2020-й объявлен Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Принят и реализуется план основных мероприятий по празднованию этой юбилейной даты. Основная задача для всех стран Содружества - не только в праздничные дни, но и повседневной жизни не оставить без внимания ни одного ветерана, не забыть ни одного героя Великой Отечественной войны и не допустить попыток исказить правду о военных событиях. Какая работа проводится в этом направлении, корреспонденту БЕЛТА рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов.

"День Победы в государствах СНГ - одна из самых чтимых и памятных дат, - отметил Андрей Грозов. - Это священный день в исторической летописи народов наших стран, соединяющий в себе радость торжества жизни и боль потерь. Это действительно праздник со слезами на глазах. Принесенные этой войной бедствия непостижимы. Без преувеличения, нет такой семьи, которую бы она обошла стороной. В этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто победил фашизм, подарил нам возможность жить под мирным небом и быть свободными людьми. Сколько бы лет ни прошло с триумфального мая 1945 года, мы будем чтить наших дорогих ветеранов, восхищаться мужеством и героизмом воинов, погибших на полях сражений, партизан, подпольщиков. Мы отдаем дань памяти труженикам тыла, стойкости узников фашистских застенков и всех тех, кто пережил лихолетье оккупации. В День Победы мы чествуем героев, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизни других".

План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы включает в себя около 50 позиций. В их числе проведение юбилейных фестивалей и концертов, выставок, тематических научных конференций и форумов, спортивных соревнований. Уже состоялось групповое восхождение военнослужащих-спортсменов вооруженных сил стран Содружества на пик Ленина, посвященное этой памятной дате, продолжается стартовавшая в Бресте в феврале этого года Эстафета Победы вдоль внешних границ стран СНГ. Отдельным важным мероприятием стал выпуск и передача в государства СНГ единой юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которой награждаются ветераны всех стран Содружества.

Принято Обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы. "В нем отмечается решающий вклад народов стран СНГ в достижение Великой Победы, отдается дань памяти мужеству и героизму освободителей, обозначается приверженность памяти о Великой Победе и говорится о неприемлемости попыток искажения исторических фактов. Узбекистан как страна-председатель в СНГ в 2020 году распространил это обращение в ООН, ОБСЕ и ШОС", - рассказал постпред России.

Активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий принимают и постоянные полномочные представители стран Содружества. "Планируем в этом году торжественно открыть в музейно-парковом комплексе "Победа" в Минске Аллею Дружбы и создать на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны экспозицию "Наша общая Победа", посвященных героическому подвигу народов наших стран в борьбе с гитлеровскими захватчиками. Кроме того, совет постпредов выпустил пресс-релиз по вопросу исторической памяти, в котором взял на себя обязательство всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия", - добавил Андрей Грозов.

"Историческая память о войне у разных народов разная. Она в том числе связана с понесенными потерями в войне. Память стран СНГ - самая острая и жертвенная. СССР лишился почти каждого седьмого из своих жителей, Великобритания - одного из 127, США - одного из 320 человек. Сегодня СССР нет. Но именно в те сложные для нас времена наши народы плечом к плечу воевали с опасным врагом и защищали свое Отечество. Это и стало одним из слагаемых общей Победы. Жертвенность и героическая часть нашей общей исторической памяти живет и сегодня, связывая народы СНГ друг с другом и по сей день", - отметил постпред России.

Андрей Грозов подчеркнул, что Победа заложила фундамент послевоенного мироустройства на началах коллективной безопасности и межгосударственного сотрудничества, открыла путь к созданию ООН. "Должен отметить, что готовится проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу 75-летия Победы во Второй мировой войне. Ее соавторами стали государства СНГ, КНР, ряд других стран - членов ООН", - сказал он.

По словам Андрея Грозова, в странах СНГ делается все возможное для сохранения правды о Великой Победе и героических событиях 1940-х. "К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе священна. Как это ни горько осознавать, мы видим попытки дискредитации героев, искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки. Наши недоброжелатели стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Сегодня в ход идут мистификации, псевдоисторические теории, рассчитанные на принижение подвига наших народов. Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу благодаря высадке в Нормандии - менее чем за год до разгрома фашизма, - сказал он. - Мы свято чтим вклад в общую Победу всех союзников в той войне, совместную борьбу стран антигитлеровской коалиции. Считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но именно народы Советского Союза сломали хребет военной машине Третьего рейха. Здесь позиции стран СНГ едины. Государства Содружества выступают за сохранение исторической правды, не приемлют и решительно осуждают целенаправленные надругательства над нашей общей историей".

Во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ в апреле 2019 года российская сторона инициировала создание в Содружестве Комиссии историков и архивистов-документалистов для противодействия фальсификации истории и всемерного содействия распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранения связанного с ними исторического наследия. Страны СНГ поддержали эту инициативу. Уже началось формирование состава комиссии на базе Международной ассоциации институтов истории стран Содружества, определение ее целей и задач.

"Великая Победа навсегда останется героической вехой в истории наших стран. День Победы - наш общий праздник, ведь за свободу родной земли боролись все народы, входящие ныне в Содружество Независимых Государств. Все несли тяжелейшую ношу войны, и все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества, определили исход Второй мировой войны, освободили от нацистов народы Европы. И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной войны, они должны знать, что мы высоко чтим их стойкость, мужество и верность фронтовому братству", - заявил Андрей Грозов.-0-

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-