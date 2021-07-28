Дефицит витаминов у белорусов не редкость. Но если прежде сами люди не уделяли этой проблеме достаточно серьезное внимание (подумаешь, авитаминоз!), то с приходом в нашу жизнь коронавирусной инфекции слово "витаминопрофилактика" приобрело новый смысл. Стараясь защититься от болезни, люди закупают как отдельные капли и таблетки, так и целые комплексы. Не всегда внимательно изучив вопрос, а просто поверив в чудодейственную силу коктейля противовирусного действия из трех компонентов - цинка, селена и витамина D. О влиянии того или иного витамина на организм и о том, сколько его нужно каждому человеку и в каком виде, корреспондент БЕЛТА беседовала с заведующей минским Городским центром здоровья Снежаной Кавриго.

Витаминопрофилактика применяется при определенных физиологических состояниях (беременность, повышенные физические нагрузки и т.п.), а также при некоторых заболеваниях - чтобы предупредить развитие витаминной недостаточности.

Ресурсы нашего организма не безграничны. И для увеличения работоспособности, профилактики различных неинфекционных, алиментарно-зависимых состояний в рационе должны присутствовать основные компоненты пищи, одними из которых являются витамины.

Витамины участвуют в регуляции обмена веществ; они являются биологическими катализаторами или реагентами фотохимических процессов в организме. Также они активно участвуют в образовании ферментов, определяют их нормальную функцию и активность. Витамины влияют на усвоение питательных веществ, способствуют нормальному росту клеток и развитию всего организма.

Недостаток, а тем более отсутствие в организме какого-либо витамина ведет к нарушению обмена веществ. При недостатке их в пище снижается работоспособность человека, сопротивляемость организма к заболеваниям, действию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Витаминные запасы организма истощаются быстрее, когда физическая активность человека выше обычной, когда он в стрессе или непривычных условиях. Период распространения COVID-19 как раз создает такие условия для нашего организма. И неважно, в какой фазе пребывает человек (предболезни, болезни или восстановления) - целесообразно обратить внимание на витаминный состав.

Например, в борьбе с ОРЗ акцент следует сделать на такие добавки как В2 (рибофлавин). Благодаря ему клетки организма активно вырабатывают энергию, и ему становится проще бороться с вирусами. Во время болезни организму также понадобится витамин А (ретинол), основными источниками которого являются рыбий жир и печень. Ретинол принимает активное участие в функционировании иммунной системы.

Наиболее важные вещества для поддержки иммунной системы при COVID-19 - это витамины D и С, цинк, а также омега-3-ненасыщенные кислоты.

Но это общая рекомендация. Когда, кому и какие надо принимать витамины?

Витамин D. Употребление витамина D хорошо подходит людям, находящимся на самоизоляции. Отсутствие благотворного влияния солнечного света на организм как раз можно компенсировать с помощью витамина D. Кроме того, данный витамин рекомендуется принимать людям пожилого возраста, которые больше подвержены риску развития инфекции. В пожилом возрасте также высока вероятность более тяжелого течения заболевания. А витамин D - самый иммуномодулирующий витамин.

Витамин С жизненно необходим для иммунной системы, так как это мощный антиоксидант, защищающий организм от действия свободных радикалов, которые повреждают и разрушают здоровые клетки.

Цинк играет важную роль в образовании лейкоцитов - главных защитников организма от инфекционных агентов. Цинк очищает слизистую оболочку от вирусов, восстанавливает тканевые барьеры и целостность эпителия, что затрудняет проникновение патогенов в кровь, а также подавляет репликацию вируса.

Жирные кислоты омега-3 входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов. Они также важны для правильной работы иммунной системы. В сутки для нормального функционирования организма необходимо 1-7 г жирных кислот омега-3.

Однако не стоит забывать о том, что все выводы ученых об эффективности витаминов пока являются предварительными. Это ни в коем случае не призыв к действию. Любые препараты, в том числе и витамины, следует принимать только после назначения врача. Не стоит "прописывать" себе витамины по совету "доброжелателей" или просто на основе собственных ощущений.

Рациональному питанию - особое внимание

Особенно в условиях повышенного риска инфекционного заболевания COVID-19 и длительного пребывания людей дома в условиях самоизоляции.

Рациональное питание - питание людей с учетом их возраста, пола, характера труда и климатических условий обитания. В ежедневном рационе желательно присутствие 6 основных групп продуктов: молочных, мясных, нежирных сортов рыбы (можно 2-3 раза в неделю), крупяных, овощей, фруктов. В летний период - куриный бульон и овощные супы - все, что хорошо усваивается нашим организмом. Отказываемся от жирной, острой пищи, грибных блюд - такая пища очень тяжело усваивается, особенно в жаркую погоду, так как активность ферментативной системы организма снижена, а вместе с ней понижен и аппетит.

Чтобы сохранить тело в тонусе, необходимо ввести в рацион дополнительный белок - творог, яйца, рыба, мясо, птица и морепродукты.

Соблюдение некоторых рекомендаций в повседневной жизни поможет в той или иной степени противостоять инфекции.

Во-первых, питьевой режим. Увлажненные слизистые - это первый барьер на пути вируса. Считается, что человеку необходимо не менее 25 мл/кг в сутки. Однако эта цифра может доходить до 60 мл/кг.

Во-вторых, клетчатка. 80% нашего иммунитета зависит от кишечника. А употребление продуктов, богатых клетчаткой, способствует поддержанию нормальной микрофлоры нашего кишечника. ВОЗ рекомендует ежедневно употреблять не менее 400 г разных овощей и фруктов.

В-третьих, продукты, содержащие про- и пребиотики. Они также способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника. Кисломолочные продукты являются отличным источником кальция, витаминов и микроэлементов, оказывают положительное влияние на естественную кишечную флору за счет содержания лактобацилл.

В-четвертых, "съедобные" витамины - витамин D, жирные кислоты омега-3. Полноценным источником витамина D будет рыба (палтус, скумбрия, треска, сельдь, тунец и печень этих рыб). А также яйца, субпродукты, лесные грибы, молочные продукты. Можно пить его в препаратах или добавках, чтобы получать не менее 400-800 МЕ в день.

Такие виды морских рыб, как палтус, лосось, сельдь, тунец, макрель и сардины, а также льняное масло, имеют высокое содержание кислот омега-3, которые обеспечивают строительные блоки для производства противовоспалительных гормонов - эйкозаноидов. В рационе 2-3 раза в неделю должна быть жирная рыба. В растительных маслах содержатся жирные кислоты омега-6, омега-9, также незаменимые для нашего организма. Рекомендуется употреблять 20-25 г растительных масел в день.

В-пятых, "жирная" забота о легких. Это очень жирозависимый орган, без полноценного поступления жиров в организм с пищей работа легких нарушается. Безжировая диета вредит им не меньше курения. Нехватка жиров в рационе приводит к тому, что любая инфекция, в том числе и инфекция COVID-19, гораздо легче проникает в ослабленные бронхи и легкие. В сутки взрослому человеку необходимо 70-80 г жиров, до 30% из которых должны обеспечиваться жирами животного происхождения.

В-шестых, белок. Мясо, птица, рыба, молочные продукты, яйца являются источником животного белка, который необходим для создания тканей и синтеза гормонов, а также иммунных белков - антител, которые играют важную роль в защите организма от бактерий, вирусов и паразитов. Белки растительного происхождения считаются менее ценными по составу аминокислот, но должны включаться в рацион. Наиболее богатыми белком являются бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут), орехи, семена (киноа, кунжут, тыквенное семя) и, конечно, соевые бобы и продукты из них. Взрослому человеку необходимо получать 0,8-1,2 г/кг массы тела белков в день, более половины из них должны быть животного происхождения.

Важно, что все эти продукты имеют неспецифическое благоприятное воздействие на организм человека, т.е. полезны при любых инфекциях.

Снежана Кавриго также предостерегла: пища может и навредить иммунитету. Калорийные продукты, копчености, консервы и маринады, рафинированные продукты с преобладанием насыщенных жиров в составе или трансжиров, фастфуд, сахар и соль снижают естественную защиту организма.

Простые углеводы (сахара) - причина системного воспаления. Крахмал, содержащийся в картофеле, кукурузе, брюкве и некоторых других овощах, зернах и белых рафинированных крупах - это тот же сахар. Именно сахар создает гликированный гемоглобин, который "царапает" наши сосуды, вызывая воспаление сосудистой стенки. Сахар очень любят патогенные бактерии и грибки кишечника, подавляя рост нашей дружественной микрофлоры и снижая наш иммунитет. Таким образом, от сладостей, выпечки и кондитерских изделий, сладких напитков лучше отказаться.

Неправильное питание может привести к ожирению, а оно в свою очередь - к различным проблемам: от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до развития онкологических процессов. Подобные состояния определенно оказывают воздействие на тяжесть течения коронавирусной инфекции, поскольку любые хронические заболевания являются факторами риска развития осложнений.

Как вредные привычки влияют на течение COVID-19

Любой вид курения негативно воздействует на функции легких и иммунную систему. Курение - дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения любой вирусной инфекции. Ученые обнаружили, что в легких курильщика повышена экспрессия белка ACE2 примерно на треть, если сравнивать с некурящими. Курильщики автоматически попадают в группу риска, потому что чаще остальных страдают заболеваниями легких. Курящие люди в большинстве своем имеют пониженный иммунитет: в их организме вырабатывается дополнительная слизь, которая засоряет легкие. На фоне курения происходит мутация иммунных клеток, и заразиться вирусами курящему человеку становится куда проще, чем некурящему. Риски возрастают вплоть до необходимости подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Спирт в случае с инфекциями хорош только для дезинфекции рук. Алкоголь не способствует уничтожению вирусных частиц во вдыхаемом воздухе, не обеспечивает дезинфекцию полости рта и глотки и ни в коей мере не является способом защиты от вируса. Чрезмерное потребление алкогольных напитков ослабляет иммунную систему, разрушает печень, клетки головного мозга. Также это фактор риска развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) - одного из самых тяжелых осложнений COVID-19. Наконец, алкоголь изменяет мысли, суждения, влияет на принятие решений и поведение потребителя.

Люди, употребляющие легкие наркотики, также оказываются в группе риска. Долгая самоизоляции может привести к срыву у тех, кто достаточно хорошо сопротивлялся своей зависимости. У людей, зависимых от употребления психоактивных веществ, иммунитет, как правило, сильно ослаблен, а частое наличие у них ВИЧ-инфицированности повышает вероятность летального исхода от вирусных инфекций. Осложняют течение коронавирусной инфекции гепатиты В и С, которые часто встречаются у наркозависимых.

Люди, употребляющие наркотики, более подвержены заражению коронавирусной инфекцией, потому что при наркотической зависимости психические нарушения еще более выражены, чем при злоупотреблении алкоголем, образ жизни еще более дезорганизован и десоциализирован, а иммунитет ослаблен. Так, например, опиаты (морфин, героин) угнетают дыхательный и кашлевой центр головного мозга. В результате из-за нарушения кашлевого рефлекса резко повышается риск легочных инфекций, в первую очередь пневмонии. Особенно страдает сердечно-сосудистая система наркоманов. При приеме опиатов возникает угнетение центров регуляции деятельности сердца и сосудов. В результате снижается кровяное давление, организм начинает недополучать кислород.

Жара тоже вносит коррективы

Аномальная жара может поспособствовать росту заболеваемости COVID-19. В жаркую погоду люди чаще собираются в помещениях, где вирус распространяется гораздо быстрее, чем на свежем воздухе. По экспертному мнению, жары в 30 градусов недостаточно для мгновенного испарения вируса. Для его нейтрализации за минуту необходима температура выше 50-60 градусов. Если при обычной температуре терморегуляция включается только на сражение с вирусом, то в такую погоду она еще работает на борьбу с жарой. Происходит обезвоживание, интоксикация организма. В такую погоду переносить симптомы болезни гораздо тяжелее.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-