Внимание на семьи с детьми, достойный труд и соцпакет на пенсии - Минтруда подвело итоги года

Пандемия коронавируса нового типа внесла в нашу жизнь много неопределенности. Но одно можно сказать точно: социальная сфера, которая находится в зоне особого внимания, была обеспечена финансированием, несмотря на трудности. 2020 год закрывает очередную пятилетку, в которой много важных программ и знаковых для будущего страны акцентов. В их центре, как всегда, человек. Кратко об итогах года корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Семейный капитал

Вопросы демографии в этом году приобрели особое звучание. На фоне старения населения и снижения уровня рождаемости меры по укреплению института семьи и забота о детях становятся как никогда актуальными. Неудивительно, что программа семейного капитала, которая показала свою эффективность (число детей, рожденных третьими и последующими, за время действия программы увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом), была продлена - с 2020 года стартовала новая пятилетка.

На 1 декабря 2020 года в Беларуси для многодетных семей открыт уже 92 231 депозитный счет "Семейный капитал", в том числе по программе новой пятилетки (2020-2024 годы) - 9978 счетов на сумму Br224,5 млн.

Сейчас в Беларуси насчитывается почти 112 тыс. многодетных семей. Больше всего таких семей проживает в Брестской области, а в одной из них (в Ивацевичском районе) воспитываются 14 детей.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич приводила данные об эффективности такой меры поддержки: в среднем ежегодно рождаются 20-22 тыс. третьих и последующих детей. Возможностью досрочной разморозки семейного капитала воспользовались почти 27 тыс. семей, из них около 90% - на жилье. Это те, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Пособия семьям. Государственная адресная помощь

Фото из архива

Государственная поддержка семей, воспитывающих детей, в виде выплаты пособий в 2020 году составила - Br2,4 млрд. Каждый четвертый ребенок в Беларуси получает детские пособия - сегодня такие выплаты делаются более чем на 460 тыс. детей.

Система материальной поддержки постоянно совершенствуется. В этом году был решен вопрос по дополнительной выплате многодетным семьям адресной социальной помощи в связи со снижением дохода при рождении ребенка. С сентября этого года повышен критерий нуждаемости для ежемесячного социального пособия со 100% до 115% БПМ: то есть пособие могут получать семьи, где доход на одного члена меньше Br296. И увеличен период предоставления ежемесячного социального пособия многодетным семьям с 6 до 12 месяцев включительно.

Зарплата

Фото из архива

В текущем 2020 году наблюдается опережающий темп роста заработной платы в бюджетной сфере над темпами роста заработной платы в стране.

Так, за январь - ноябрь темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 119,2% (по стране - 113,8%), реальный темп роста - 113,1% (по стране - 108%).

"Соотношение зарплаты бюджетников с нарастающим итогом к средней зарплате по стране на протяжении практически всего 2020 года находится на уровне 80%", - отметили в ведомстве.

Рынок труда

В Минтруда подчеркнули, что "принятые во время пандемии меры позволили удержать общий уровень безработицы в приемлемых рамках, в то время как многие страны вводили локдауны, останавливалась экономика и не работали сферы производства и услуг, что сказывалось и на проценте безработицы". В республике этот показатель (по методологии Международной организации труда) составляет 4%.

Для сохранения трудовых коллективов государство поддержало определенный уровень доходов работающих, вынужденных перейти в режим неполной занятости.

Более 250 организаций воспользовались мерами, предусмотренными указом Президента №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан": доплату до минимальной заработной платы получили более 20 тыс. человек. Средний размер субсидии на 1 человека составил Br160 с учетом доплаты на обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты.

Фото из архива

Не останавливалась и реализация подпрограммы содействия занятости до 2020 года: людям помогают в поиске новой работы (в том числе с помощью нового инструмента - электронных ярмарок вакансий), выдают направления на переобучение, особое внимание уделяют молодежи.

Среднестатистический безработный в Беларуси - это мужчина в возрасте около 40 лет. До 6% лиц, зарегистрированных в службе занятости, не имеют ни теоретического, ни практического опыта работы. Но у безработного есть право на переобучение, и этот бонус распространяется также на молодых матерей, вышедших из декретного отпуска, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет. В учебных группах состоят люди разных возрастов - от 18 до общеустановленного пенсионного возраста.

В общереспубликанском банке вакансий размещено свыше 75 тыс. предложений от нанимателей - более 17 тыс. в Минске, где и разнообразие вакансий больше. В топе востребованных профессий: водитель автомобиля, врач-специалист, медицинская сестра, продавец, уборщик помещений. Соискатели же чаще ищут вакансии экономиста, бухгалтера, специалиста, юрисконсульта и водителя автомобиля.

Пенсии

Принимались меры, направленные на поддержание уровня пенсионных выплат. За год трудовые пенсии (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) перерассчитывались дважды: в июле и декабре. Также четырежды (с февраля, мая, августа и ноября) вслед за ростом бюджета прожиточного минимума индексировались социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям. В итоге средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре составил Br511,3. Темп роста к декабрю 2019 года составил 111,8%.

"На выплаты пенсий в 2020 году направлено более Br13,4 млрд", - добавили в Минтруда.

В соответствии с указом "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" с 1 января 2021 года установлены дополнительные пенсионные гарантии многодетным матерям, инвалидам, родителям детей-инвалидов. Среди них: увеличение периода ухода за детьми в возрасте до 3 лет, который может быть засчитан в общий стаж, с 9 до 12 лет; снижение периода страхового стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту женщинам, родившим четверых детей, инвалидам 1 и 2 групп, длительный период находившимся на инвалидности.

Увеличится социальная пенсия родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) с тяжелой степенью утраты здоровья, осуществлявшим уход за ними продолжительный период (не менее 20 лет). Для лиц со страховым стажем не менее 10 лет вводится пенсия по возрасту при неполном страховом стаже.

Активное долголетие

Фото из архива

С каждым годом все больше людей пенсионного возраста стараются оставаться экономически активными. И на пенсии многие возрастные белорусы ищут ниши для самореализации. То есть старость - это не только про социальную поддержку, но и про стимулирование активного долголетия. С учетом этих и других тенденций правительством принята национальная стратегия "Активное долголетие - 2030".

На случай различных жизненных обстоятельств у пожилых в Беларуси развита система господдержки. В среднем 10 тыс. человек ежегодно получают либо ежемесячные, либо единовременные пособия в рамах государственной адресной помощи. Кроме того, в последние годы Минтруда перешло на выявительный принцип работы: соцслужба ежегодно проводит обследование условий жизни, потребности пожилых граждан и инвалидов, прежде всего одиноких и одиноко проживающих. Каждый год около 200 тыс. человек оказываются в поле зрения специалистов. И с учетом заявок людей местные исполнительные и распорядительные органы помогают, например, в ремонте жилых помещений.

В соответствии с веяниями времени развивается система социальных услуг. Наиболее востребованы услуги на дому: сегодня в Беларуси их получают 96 тыс. граждан, в основном - люди старше 75 лет. В Минтруда обратили внимание на доступность социальных услуг: стоимость их минимальна даже для тех получателей, которые имеют близких родственников, способных за ними ухаживать. Для отдельных категорий граждан такая помощь бесплатна.

Общество равных возможностей

В 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в 2017-м утвержден национальный план действий по реализации положений этого документа до 2025 года. Предусмотрены мероприятия по двум основным направлениям: совершенствование законодательства и принятие организационных мер. Большинство мероприятий первой группы учтено при подготовке проекта закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции" - в 2020 году много усилий было направлено на работу с этим документом.

Один из важных акцентов, закрепленных в проекте, - комплексный подход к доступности среды. "На сегодняшний день элементами безбарьерной среды обустроено почти 70% объектов, но это не говорит об их полной доступности на подъезде к ним, на входе и внутри", - отметили в Минтруда. Ведомство совместно с другими заинтересованными уже внедряет комплексный подход. Благодаря чему по итогам 2020 года уже 23 тыс. объектов социальной сферы являются полностью доступными для людей с различными формами инвалидности.

На социальную поддержку людей с инвалидностью государством направляются значительные финансовые средства. За текущую пятилетку (2016-2020 годы) расходы на отдельные направления социальной поддержки инвалидов составили более Br13 млрд. Львиная доля - на выплату пенсий, также на пособия по уходу за инвалидом I группы, на господдержку в виде пособий семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на санаторно-курортное лечение и оздоровление людей с инвалидностью.

И еще около Br2,3 млрд затрачено за 5 лет на реализацию мероприятий подпрограмм "Предупреждение инвалидности и реабилитации инвалидов", "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц", "Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 - 2020 годы.

COVID-19

Фото из архива

Пандемия повлияла на все сферы жизни, но особенно заметно отразилась на социальной. В особой зоне риска оказалось огромное количество людей: почти 834 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 155 тыс. не имеют близких родственников. И на передовую противостояния инфекции вышли не только медицинские, но и социальные работники.

Все 146 территориальных центров социального обслуживания населения, которые есть в регионах страны, стали дополнительно еще и пунктами приема заявок на доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств одиноким и одиноко проживающим пожилым и инвалидам. За время двух волн распространения инфекции поступило и выполнено более 40 тыс. заявок. Для организации оперативной доставки на помощь социальным работникам подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

В республике 92 дома-интерната, а также 64 отделения круглосуточного пребывания при территориальных центрах социального обслуживания населения. В них проживают почти 21 тыс. человек, которых обслуживают 13,2 тыс. работников. В самый пик заболеваемости стационарные учреждения социального обслуживания в Беларуси переведены в режим полной изоляции и работы вахтовым методом. Он предполагает работу в течение двух недель без выхода из стен учреждения. Работники постоянно находятся с проживающими в доме-интернате или отделении круглосуточного пребывания, оказывают им необходимую помощь. Эти меры предприняты для того, чтобы уменьшить риск занесения и распространения инфекций в местах с массовым пребыванием людей.

Подключились и санатории Министерства труда и социальной защиты: более 827 пожилых граждан и инвалидов, перенесших ассоциированную с COVID-19 пневмонию, прошли на их базе долечивание и внеочередное оздоровление.

Важной мерой реагирования на эпидситуацию стал принятый 28 мая указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан". Он в том числе направлен на упрощение действующего порядка предоставления государственной адресной социальной помощи (ГАСП). Так, до 31 августа 2020 года был продлен период предоставления ранее назначенного ежемесячного социального пособия каждому члену семьи (одному гражданину), у которых срок действия выплаты истекал в мае - июле. Упрощены подходы к расчету среднедушевого дохода для граждан, обратившихся за ежемесячным соцпособием (сведения о доходах предоставляются за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за помощью, а не за 12, как предусмотрено законодательством по ГАСП). За время реализации указа №178 - с 31 мая по 31 августа - дополнительная материальная поддержка по линии ГАСП оказана почти 33 тыс. граждан на сумму Br5 млн.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-