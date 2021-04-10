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10 апреля 2021, 15:55

Все оттенки капремонта, или Опыт обновления жилых домов на удачном и не очень примерах

Минжилкомхоз представил новый проект постановления №324, который регламентирует порядок проведения и финансирования капремонта. Пока продолжается общественное обсуждение документа, корреспондент "7 дней" изучил удачный и не очень опыт капремонта схожих домов, а также узнал, чего от постановления ждут жильцы и подрядные организации.

Опыт удачный: четыре месяца и никакой грязи

Минск, улица Надеждинская, 7/1. Фасад пятиэтажной хрущевки играет свежими яркими красками, входные группы - как новенькие. В доме проведены работы по кровле, отремонтированы панельные стыки с последующей покраской всего дома и балконные ограждения. В квартирах заменили газовые, водоснабжающие коммуникации. В подъезде появились новые окна, освещение, электрощитки, частичная окраска в местах повреждений после прохождения инженерных коммуникаций. Кроме прочего пятиэтажка получила отремонтированные входные группы и тамбурные двери, а также новые коммуникации в подвале. Утепления не потребовалось.

- В сроки уложились, - отмечает главный инженер КУП "Жилищное коммунальное хозяйство Ленинского района г. Минска" Виктор Муравицкий. - На все работы, включая подготовку стройплощадки, непосредственно ремонт и сдачу, ушло всего четыре месяца. Это стало возможно благодаря практически абсолютному взаимопониманию между жителями и подрядчиком. Конечно, некоторые из них хотели большего, чем можем дать по закону. Стараемся решить вопросы с учетом пожелания жильцов.

Иногда срок капремонта может увеличиться по объективным причинам.

- Но от этого страдают все, в первую очередь жильцы, для которых неудобства растягиваются во времени. Срывать сроки невыгодно и подрядчикам, ведь они закупают материалы, оплачивают труд рабочих. Образно говоря, зачем кушать бутерброд по частям, если его можно съесть за один присест, - проводит аналогию главный инженер.

Учли пожелания

Жильцы говорят, что работы по капремонту и заказчик, и подрядчик провели практически образцово.

- Мы даже удивились. Вообще, реновации очень ждали. Наш дом оставался одним из последних, где ее еще не провели, - признается жительница дома Ольга Борисовна.

Несмотря на то, что большинство работ выпало на зиму, это практически никак не повлияло на повседневный быт.

- Наверное, нам повезло. Еще до начала капремонта провели собрание, представили его план и дали высказаться жителям. Практически все наши пожелания учли. Разве что на фасаде подъезда, на наш взгляд, не хватает освещения. Но коммунальщики обещают, что вопрос решится в ближайшее время.

Евгений Стефанович предлагает журналистам оценить качество ремонта непосредственно внутри дома:

- Убедитесь сами: все просто, но при этом аккуратно. Заменены окна, почтовые ящики, двери в подвал. Да и сам подпол "подмарафетили". Теперь там нет ставшего привычным за долгие годы запаха сырости и пара. Можно спокойно хранить закатки, - улыбается мужчина.

Еще одна жительница пятиэтажки - Тамара Ивановна - отмечает ответственность подрядчика:

- Руководитель организации лично приезжал и решал все спорные моменты. Это правильно. Получилось очень хорошо.

Говоря об общественном обсуждении постановления по капремонтам, Ольга Борисовна высказывает пожелание:

- Тепловую модернизацию в программу капремонта включить, скорее всего, не получится. Однако некоторые вещи, вроде наружного освещения, полного ремонта подъездов или замены некоторых агрегатов, добавить стоило бы.

Сколько жильцов - столько мнений

Именно от подрядчика во многом зависят сроки выполнения капремонта. Как правило, на его представителей (читай, строителей) жильцы обрушивают праведный гнев в случае непредвиденных обстоятельств.

- Трудности могут возникнуть при желании жильцов что-то изменить в проектной документации, - рассказывает исполняющий обязанности директора подрядной организации, выполнявшей ремонт дома на Надеждинской, Виталий Конопацкий. - Мы же руководствуемся постановлением №324. И выше него "прыгнуть" не можем. Например, иногда жильцы просят положить плитку на лестничных маршах. Но это не предусмотрено постановлением, так как эти работы относятся к понятию ремонта подъезда.

- В результате небольшие конфликтные ситуации случаются. Стоит понимать: сколько квартир - столько мнений. Стараемся учесть пожелание каждого, - говорит Виталий Конопацкий.

Что касается сроков проведения отдельных работ, то, например, только на демонтаж/монтаж газового стояка без учета приемки и сдачи уходит около трех дней.

- Сроки зависят от предоставления доступа в квартиру, чтобы инспектор газоснабжающей организации смог проверить безопасность. В случае с этим домом все прошло практически идеально. Сделали даже раньше нормативного срока.

Говоря о водоснабжении, представитель фирмы отметил: замена этой коммуникации происходит стояками. На время жильцам подается резервный водопровод.

- На эти манипуляции уходит около трех-четырех дней. Опять же, при условии допуска наших специалистов во все квартиры, - еще раз уточняет Виталий Конопацкий.

Также руководитель организации порассуждал о возможных изменениях в постановление, инициированное Минжилкомхозом:

- Мнение нашей организации и мое лично заключается в том, что после проведения всех инженерных коммуникаций необходим ремонт подъезда. И, как мы убеждены, жильцы не должны за него платить.

Опыт неудачный: полтора года мучений

В столице хватает и адресов, где капремонт затягивается на годы. Например, так произошло в одной из четырехэтажек по улице Харьковской.

- Наш дом, как и многие в округе, в капремонте нуждался давно, - говорит житель дома Алексей. - Поэтому появление рабочих мы восприняли с воодушевлением. Рассчитывали максимум на полгода неудобств.

В июне 2019-го состоялось общедомовое собрание, на котором приняли программу капремонта. Закончиться он должен был до конца того же года. По факту затянулся сверх срока почти на 12 месяцев.

- Еще в начале капитального ремонта во двор привезли вагончики для рабочих, - вспоминает местный житель. - Это обнадеживало. В итоге большую часть времени они пустовали. Проблема была в том, что каждый этап реновации - смену труб, покраску дома, газ - делали разные работники. Причем не торопясь: начали менять трубы, потом пауза, три месяца красили дом - пару месяцев перерыв.

Из положительных моментов молодой человек отмечает следующее:

- Покрасили дом, поменяли окна в подъезде и двери в тамбуре. Во дворе положили новый асфальт. Обшили балконы, оштукатурили внешние стены и потолок лоджии. Поменяли трубы в ванной, но при этом "разнесли" часть стены. При желании можно понаблюдать в щелочку за соседями. Недоделку обещали исправить, но забыли.

Однако главная проблема заключалась в газе. По нормативным документам при проведении капитального ремонта должны обязательно ставить счетчики голубого топлива - их в квартире не было.

- Дом у нас нетипичный - кухни у большинства объемом около 14 кубометров. По нормативам в кухнях до 15 "кубов" не могут стоять 4-конфорочные плиты. Наша - около 14,5 кубометра. Пришлось покупать новую плиту, на три конфорки. А найти ее - та еще задача. Плюс возникла необходимость поставить двери в кухню. Опять же, положено по нормативам, - отмечает молодой человек.

Эпопея с газом затянулась на три месяца. Все это время готовить пищу приходилось на электроплитке.

Также Алексей отмечает неаккуратность работ в подъезде. После их завершения в местах общего пользования появилась паутина проводов, хотя раньше они были аккуратно закреплены.

- Я обращался в 115, там ответили, что виноват оператор кабельного ТВ и интернета. Но провода "растрясли" при капремонте!

В целом капитальный ремонт - это хорошо. Однако в нашем случае было очень много нюансов. Я бы предложил, как в случае с тем же газом, как-то усовершенствовать законодательство. Ведь мы столько лет пользовались четырехконфорочной плитой - никаких проблем, - заключил житель дома.

Главный инженер КУП "Жилищное коммунальное хозяйство Ленинского района г. Минска" Виктор Муравицкий:

- Проведение капремонта регламентирует постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324. На основании документа разрабатывается проектно-сметная документация. В доме можно провести ремонт и замену внутридомовых инженерных систем, оборудования, крыши, фасадов, оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, несущих конструктивных элементов и многое другое. А вот замена проводки, газовых плит, приборов учета, окон, а также ремонт лестничных клеток в программу капремонта не включены. Нет в перечне и тепловой модернизации.

Списки домов, которые требуют капремонта, эксплуатирующие организации подают в местные исполнительные комитеты. На основании этих списков составляются и утверждаются графики капремонта домов на ближайший год и программы на 5 лет.

Ждут ваших предложений

Минжилкомхоз вынес на обсуждение проект постановления, регламентирующий порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта. Оставить свои предложения по 10 апреля включительно можно, отсканировав QR-код.

Как правило, под капремонт подпадают дома возрастом около 40-50 лет. В этом году в Ленинском районе обновят 29 многоэтажек общей площадью 129 тыс. "квадратов", - уточняет главный инженер. Более подробно изучить перечень того, что подлежит ремонту и замене, можно, перейдя по QR-коду.

Кроме капитального ремонта существует понятие текущего. Он касается общего имущества жилого дома. Речь идет о частичном и/или полном восстановлении работоспособности его частей. Например, штукатурки или участков трубопроводов. При этом минимальный срок эксплуатации жилья не должен быть менее 3-5 лет.

В 2021 году в Беларуси капитально отремонтируют 3,5 млн кв.м жилья:

Брестская область - 360 тыс. кв.м

Витебская область - 490 тыс. кв.м

Гомельская область - 495 тыс. кв.м

Гродненская область - 365 тыс. кв.м

Минская область - 395 тыс. кв.м

Могилевская область - 395 тыс. кв.м

Минск - около 1 млн кв.м

Всего - около 3% от жилого фонда страны

(По данным Минжилкомхоза)

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней.-0-

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