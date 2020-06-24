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24 июня 2020, 15:49

Задолженность по алиментам с 1 июля будут считать по-новому

В среднем более 120 человек ежедневно обращаются к судебным исполнителям с просьбой принудительно взыскать алименты. Как правило, это связано с тем, что бывшие супруги не спешат выплачивать деньги на содержание своего ребенка, поэтому по алиментам образуется задолженность. С 1 июля изменится порядок ее расчета. Нововведения коснутся лишь тех должников, которые не работали или не представили документы, подтверждающие свой заработок.

Как пояснил консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Юлиан Мисюкевич, изменения в системе расчета задолженности по алиментам предусмотрены Законом Республики Беларусь "Об изменении законов" от 18 декабря 2019 года. Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Со следующего месяца задолженность по алиментам за тот период, когда должник не работал, будет рассчитываться на основе бюджета прожиточного минимума. На одного ребенка размер выплат составит 50%, на двух - 100%, на трех и более детей - 150% БПМ.

Сейчас задолженность определяется исходя из доходов родителя-должника за тот период, в течение которого он не платил. Если же человек в это время не работал, сумма рассчитывается на основе размера заработной платы по последнему месту работы. В том случае, когда с момента увольнения прошло более трех месяцев или отсутствуют соответствующие сведения о доходах, берется в расчет средняя зарплата работников по республике.

С 1 июля также вводится еще одно изменение, касающееся алиментов. Оно относится к должникам, которые не уплачивали деньги на содержание ребенка в период пребывания в составе Вооруженных Сил Беларуси, других войск и воинских формирований на срочной военной службе, прохождения альтернативной службы. В этом случае задолженность определяется в следующих размерах: на одного ребенка - 25%, на двух детей - 33%, на трех и более - 50% фактически полученного дохода. Вместе с тем эти особенности не будут действовать, если размер алиментов определен брачным договором, соглашением о детях или соглашением об уплате алиментов.

По-прежнему актуальным остается вопрос взыскания алиментов с должников, которые проживают за границей, в частности в России. В этом плане Минюст инициировал некоторые изменения, направленные на максимальное упрощение этой процедуры. Как предполагается, они будут внесены в соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, заключенное в 2015 году между Беларусью и Россией.

По словам Юлиана Мисюкевича, в свое время это соглашение позволило значительно упростить процедуру взыскания алиментов на территории двух стран. Сейчас судебные постановления по таким делам не нуждаются в специальной процедуре признания. На основании заявления взыскателя документы направляются для исполнения через уполномоченные органы одной страны в уполномоченные органы другой страны. С белорусской стороны такими органами являются управления принудительного исполнения главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, с российской - территориальные органы Федеральной службы судебных приставов.

"Сегодня проводится активная работа по развитию этого соглашения. В частности, белорусская сторона вышла с инициативой внести в него изменения, направленные на еще большее упрощение процедуры. Мы предлагаем, чтобы по инициативе взыскателя исполнительные документы направлялись в том числе по месту получения должником дохода на территории другого государства. Пока этот вопрос прорабатывается. Поэтому говорить о том, что это однозначно заработает, еще рано", - сказал консультант главного управления.

По данным Минюста, за 2018 год к судебным исполнителям поступило 45 246 исполнительных документов о взыскании алиментов, а это 1,8% от всех поступивших в органы принудительного исполнения. В 2019 году эта цифра составила 44 533 документа, или 1,9%. В этом году на исполнение уже поступило около 18 тыс. документов, или 2,1%. Выходит, что в среднем более 120 человек ежедневно обращаются к судебным исполнителям с просьбой принудительно взыскать алименты.

Чтобы права несовершеннолетнего ребенка не были ущемлены, судебному исполнителю важно оперативно получать необходимую информацию о материальном положении должника. Минюст провел значительную работу в этом направлении, которая повысила эффективность органов принудительного исполнения. В частности, налажена связь с информационными ресурсами государственных органов и организаций.

"Уже сегодня судебный исполнитель, нажав одну кнопку, в режиме реального времени получает сведения о материальном положении должника, к примеру, о месте его работы, получаемых доходах, банковских счетах, транспортных средствах, недвижимости. Это способствует своевременному принятию мер по исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе", - отметил Юлиан Мисюкевич.

Сегодня судебный исполнитель может принять достаточно серьезные меры, чтобы побудить должника погасить задолженность. Речь идет не только об объявлении его в розыск и вызове на беседу. К человеку, который уклоняется от своих обязанностей, можно применить различные ограничения: арестовать деньги на счетах, иное имущество, в том числе транспортные средства, недвижимость, ограничить в некоторых правах - на выезд за пределы республики, управление автомобилем, посещение игорных заведений, пользование услугами связи, интернетом и др.

Если должник более трех месяцев в течение года не уплачивает алименты, его могут привлечь к уголовной ответственности. В этом случае могут применить такие меры наказания, как исправительные, общественные работы, ограничение или лишение свободы. К слову, в 2019 году потерпевшими по ст.174 Уголовного кодекса признаны более 5 тыс. несовершеннолетних. Иными словами, в отношении их родителей были применены меры этой статьи за уклонение от уплаты алиментов по судебному постановлению.

Для принудительного взыскания алиментов нужно обратиться с заявлением о возбуждении исполнительного производства в органы принудительного исполнения по месту жительства должника, приложив к нему исполнительный документ, выданный судом. По результатам рассмотрения пакета документов судебный исполнитель примет решение - о возбуждении (отказе) исполнительного производства или возврате документов.

БЕЛТА.-0-

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