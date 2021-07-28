"35 гадоў пад знакам "Ч" - выставка о Чернобыльской катастрофе откроется 29 июля в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "35 гадоў пад знакам "Ч" откроется во Дворце искусств 29 июля, сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе художников.

Данный проект БСХ экспонировался в апреле этого года во Дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле. В экспозиции представлено более 70 работ живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства художников из разных регионов страны, посвященных теме экологических катастроф и их последствиям.

"Тридцать пять лет прошло после Чернобыльской катастрофы. Из тех художников, которые первыми поехали в 1987 году в загрязненную зону, создавали документальные, репортажные работы, рисовали заброшенные деревни, диких кабанов на улицах, разбросанные вещи, почти никого сегодня не осталось в живых. Среди них такие знаменитые творцы, как Валерий Шкарубо, Николай Цудик, Владимир Кожух, Александр Фроленков. Виктор Шматов, спасавший для истории материальную культуру Полесья, собирал экспонаты для Музея древнебелорусской культуры. Помню горькие кадры документального фильма, снятого еще при жизни Гавриила Ващенко, с разбросанными по траве радиационными яблоками в родной, умершей уже деревне. Только Виктор Барабанцев - единственный из той когорты, кто сегодня упоминает свои поездки по загрязненным местам в конце 1980-х. И каждый раз обращается в новых работах к теме Чернобыльской катастрофы. Ведь все еще болит", - отметила первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

Есть события, которые резко разделяют действительность и историю на до и после. Чернобыльская катастрофа для многих поколений людей с загрязненных территорий нарушила светлый образ детства, унесла саму идею возвращения в родительский дом, идеал воплощения малой родины-оберега, ценного для каждого человека. "С этого начался в белорусском искусстве поиск новой концепции человека. Искусство после Чернобыльской катастрофы не столько исповедует о разрушенной жизни людей, оно подталкивает к философским размышлениям о беззащитности человека перед техногенными катастрофами, о любви, искренности, духовности, малой родине и Отечестве. Оно заставляет сосредоточиться на проблемах внутреннего мира, и это стало своеобразной отметкой последних трех десятилетий", - уверена искусствовед.

"Сегодняшнее искусство - это действительно искусство в послечернобыльскую эпоху. Когда наступает понимание того, что Чернобыльская катастрофа - это надолго, скорее всего, на несколько будущих поколений. И с этой мыслью придется жить. А значит, осмысливать трагедию каждый раз заново. И все это обостряет высказывания творцов и реакцию зрителей", - подчеркнула Наталья Шарангович.

В экспозиции посетители смогут познакомиться с работами многих уже известных в Беларуси творцов. С произведениями народных художников Беларуси Гавриила Ващенко и Владимира Товстика, заслуженных деятелей искусства Валерия Шкарубо, Владимира Слободчикова, Виктора Барабанцева, Владимира Уроднича, Владимира Кожуха, Роберта Ландарского. Представлена также живопись Владимира Гордиенко, Виктора Шматова, Виктора Тихонова, Геннадия Козела, Василия Костюченко, Леонида Гомонова, Глеба Отчика, Анатолия Отчика, графика Юрия Хилько, Владимира Васюка, Константина Ващенко, скульптура Владимира Слободчикова, Александра Слепова, гобелены Людмилы Петруль, Нины Пилюзиной, Светланы Баранковской, Татьяны Козик.

"На выставке "35 гадоў пад знакам "Ч" Чернобыльская тематика зазвучала неожиданно - через ассоциативную живописную "Чарнобыльскую плашчаніцу" Екатерины Сумаревой и сюрреалистический "Сон" Александра Некрашевича. Не менее аллегоричным выглядит лабиринт черных квадратов в минималистичной графике Андрея Басалыги, супрематичный черно-красный "Чацвёрты блок" Ирины Кузнецовой или мутация живых существ на фоне рентгеновских снимков Василия Зенько", - добавила искусствовед.-0-