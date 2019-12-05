Абдурахманов: персональная выставка Шраги Царфина в НХМ - событие для Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка Шраги Царфина в Национальном художественном музее является событием для Беларуси. Такое мнение журналистам высказал главный куратор проекта Юрий Абдурахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это первая такая большая персональная выставка Шраги Царфина в Беларуси, до этого показывали отдельные его работы на групповых выставках. И это действительно событие для страны. Наша публика очень любит Царфина. У нее впервые будет возможность увидеть 52 его работы, такого у нас еще пока не было", - рассказал Юрий Абдурахманов.

К слову, большинство работ художника будут впервые демонстрироваться широкой публике. "Причем эти работы не видели не только в Беларуси, их вообще никто не видел. Они не выставлялись", - отметил куратор проекта.

Торжественное открытие персональной выставки "Шрага Царфин. Ведущий к свету" состоится сегодня. Для посетителей выставка откроется 6 декабря и продлится до 19 февраля 2020 года. Проект приурочен к 120-летию со дня рождения художника.

На выставке белорусской публике впервые представят собрание произведений Шраги Царфина из коллекции группы компаний А-100, приобретенных у наследников творца в 2019 году, и частных коллекций. Цель выставочного проекта - сделать белорусское искусство доступным и близким для каждого, интегрировать его в тот культурный код, который объединит разных людей, живущих в Беларуси и за ее пределами.

Шрага Царфин родился 7 января 1899 года в Смиловичах в семье торговца кожей. Начал рисовать уже в раннем детстве. В 1913-м поступил в Виленскую рисовальную школу академика И.Трутнева, в 1914-м эмигрировал в Палестину, служил в Британской армии и сражался за освобождение Палестины от Оттоманской империи, жил в Берлине. В Париж художник переехал в 1924 году, где сотрудничал с домом мод Ольги Олби. В 1930-х годах Царфин активно работает художником по текстилю. Критики называют его виртуозом эскизов для тканей. В годы Второй мировой войны почти все его работы 1920-1930-х годов бесследно пропадают, лишь эскизы для тканей чудом сохранились в ряде частных архивов.

Во время Второй мировой войны Царфин сначала служил во французской армии, затем демобилизовался и участвовал в Движении Сопротивления. Даже в это сложное время состоялись три его персональные выставки - в Гренобле (1941) и в Лионе (март и июль 1942). Именно в это время Царфин разрабатывает технику, ставшую затем его фирменным стилем: ему удается смешать гуашь и масляные краски. Послевоенное творчество художника все больше носит отпечаток напряженной внутренней жизни, особенно после известия о гибели родителей в смиловичском гетто. И лишь в 1960-х годах Царфину удается преодолеть внутренний душевный кризис: его работы постепенно начинают сиять прекрасным голубым цветом, наполняются покоем и умиротворением.

Шрага Царфин умер после продолжительной болезни в 1975 году, он похоронен на кладбище Рони-су-Буа. Все знакомые и близкие Царфина отмечали его мистицизм и стремление к интеллектуальному общению. Художник много читал, старался путешествовать, знакомясь с новыми краями и людьми.-0-

Фото Андрея Покумейко

Персональная выставка Шраги Царфина в Беларуси - это возвращение на историческую родину - внук художника "Это уже мой третий визит в Беларусь, и я каждый раз открываю что-то новое. И я не зря привез в этот раз с собой свою дочь", - сказал Ив Дюлак.

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