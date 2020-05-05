Адресные концерты-поздравления проведут для всех ветеранов в Витебском районе

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5 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Адресные концерты-поздравления пройдут в Витебском районе ко Дню Победы для всех ветеранов, проживающих на территории региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском районном центре культуры и творчества. Выездные концерты-поздравления состоятся 6-7 мая. Они станут частью пилотного проекта автоклуба Витебского района "Дорогами Победы", посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. "Это социально-культурный проект, главная идея которого - сохранение исторической памяти о военных событиях, героических подвигах и именах участников войны, проживающих на территории Витебского района", - подчеркнули в центре культуры и творчества. В деревнях и селах района планируется провести 18 концертов-поздравлений. Перед ветеранами выступят вокалисты автоклуба и местный народный ансамбль народной песни "Ранiца". Артисты исполнят песни военных лет, любимые композиции ветеранов, передадут им памятные подарки и сувениры, а также выскажут теплые слова и пожелания. Еще одной важной составляющей проекта в эти предпраздничные дни станет акция "Маленький труд - большая помощь". Участники автоклуба вместе с членами БРСМ и волонтерами окажут посильную адресную помощь ветеранам, проживающим в отдаленных населенных пунктах района: помогут в уборке сельских подворий, домов, обработке приусадебных участков, окажут другую необходимую шефскую помощь. По итогам проекта автоклуб создаст "Книгу памяти" с биографическими данными ветеранов Великой Отечественной войны Витебского района, их воспоминаниями о военных событиях, фотографиями и письмами с фронта.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!