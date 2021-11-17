Афиши легендарных спектаклей Коласовского театра представлены на выставке в Витебске

17 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее сегодня открыли выставку "Ах, какой пассаж!" к 95-летию Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В репертуаре Коласовского театра спектакли различных жанров. Идут постановки по пьесам белорусских и зарубежных авторов, ставится как классическая, так и современная драматургия. В собрании краеведческого музея хранятся более 500 театральных афиш. Большую часть из них составляют афиши Белорусского драматического театра имени Якуба Коласа. Это текстовые и изобразительные афиши со второй половины 1940-х годов до настоящего времени. "Сегодня это уже живые свидетели нашей истории, которые хранят память об актерском составе и творческой группе театра. Выставочный проект "Ах, какой пассаж!" включает в себя афиши из 15 спектаклей Коласовского театра. "Нестерка", "Сымон-музыка", "Колокола Витебска", "Мамаша Кураж и ее дети", "Доктор философии" - многие из этих постановок стали настоящими легендами белорусского театрального искусства", - отметили в музее. Выставку можно посмотреть по 22 декабря.

В воскресенье исполнится 95 лет со дня образования Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. Белорусский государственный театр (БДТ-2) был открыт в Витебске 21 ноября 1926 года на базе белорусской драматической студии, которая с 1921 по 1926 год существовала при МХАТ имени М. Горького. За десятилетия Коласовский театр стал неотъемлемой частью культурной жизни Витебска, во многом формировал ее. Благодаря собственной театральной сцене город обрел свои удивительные театральные традиции, имена, прославившие Витебск далеко за пределами Беларуси. В день своего юбилея 21 ноября коласовцы выйдут на большую сцену с премьерой трагикомедии "Ціль" по пьесе Григория Горина.-0-

Фото Александра Хитрова