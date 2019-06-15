Актер и режиссер Александр Гарцуев отмечает юбилей

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 60-летие отмечает Александр Гарцуев, актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат первой Национальной театральной премии (2011), премии Федерации профсоюзов Беларуси (2017).

Родился Александр Федорович Гарцуев 15 июня 1959 года в деревне Сухари Чаусского района Могилевской области. В 8-летнем возрасте решил стать актером. Мальчик, отличавшийся многими способностями и техническим складом ума, учился в математической школе, и ему приходилось скрывать от близких свою мечту. Его отец был учителем, старшие сестры - студентками технических вузов. Однако Александр остался верен избранному пути и поступил в Белорусский государственный театрально-художественный институт.

В 1980 году Александр Гарцуев окончил актерский факультет БГТХИ, а в 2000-м - режиссерский факультет Российской академии театрального искусства, пройдя стажировку под руководством народного артиста Российской Федерации Леонида Хейфеца.

С 1980 по 2001 год активно занимался актерской деятельностью, в 2001-2012 годах был режиссером Национального академического драматического театра имени Я.Купалы. Кроме того, 7 лет - с 1998 по 2015 год - работал в Белорусской государственной академии искусств: преподавал мастерство актера и режиссуру драмы, был художественным руководителем курса режиссеров драмы.

В 2012 году Александр Гарцуев назначен художественным руководителем Республиканского театра белорусской драматургии. Режиссерским дебютом стал "Черный квадрат", который шел на сцене целых двадцать лет. Для Гарцуева главным в театре всегда был и остается актер, личность, через которую режиссер может транслировать свои мысли.

В профессиональном портфолио Александра Гарцуева больше 60 спектаклей - редко кому из современных режиссеров удается поставить столько. Наибольшая популярность выпала спектаклям "Не мой", "Карьера доктора Рауса", "Мудромер", "Гендерные выкрутасы", "Билет на брестский поезд", "Кровавая Мэри".

Известен Александр Гарцуев и по своим ролям в кино - сериалам "Каменская", "Улицы разбитых фонарей-3", "Журов-2", "Останьтесь навсегда", фильмам "Выйти замуж любой ценой", "Не покидай меня, Любовь", "Неподкупный".

Александр Гарцуев - лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь (спектакль "Не мой" А.Адамовича победил сразу в пяти номинациях Национальной театральной премии Беларуси). В 2015 году получил звание заслуженного деятеля искусств Беларуси. Гарцуев - неоднократный лауреат и дипломант многих международных фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Вильнюсе, Белостоке, Сибиу и Каире.

Жена Александра Гарцуева - прима Купаловского театра, народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик. Дочь - Валентина Гарцуева, актриса Купаловского театра.-0-