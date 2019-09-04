Актрисе Нине Ургант исполняется 90 лет

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке РСФСР Нине Ургант сегодня исполняется 90 лет.

Родилась Нина Николаевна 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Отец будущей актрисы был офицером, поэтому семья кочевала из города в город. Последним предвоенным местом жительства был латвийский город Даугавпилс.

Когда началась Великая Отечественная война, Нине было 11 лет. Она навсегда запомнила, как грохотали по мостовым Даугавпилса немецкие танки с черными крестами. И сегодня актриса отчетливо помнит чужую речь, треск мотоциклов, похожий на пулеметные очереди, и страшный голод. Мать Нины Ургант работала грузчиком в булочной и тайно от фашистов, подвергая свою жизнь смертельной опасности, приносила детям буханку хлеба.

После войны, окончив среднюю школу, Нина Ургант приехала в Ленинград и подала документы сразу в несколько институтов и слесарную школу. В итоге поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского.

Окончив учебное заведение в 1953 году, Нина Ургант начала работать в Ярославском академическом драматическом театре имени Волкова, где сразу заняла место ведущей лирической героини. Но проработала там недолго. Уже через год актриса вступила в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, куда ее пригласил Георгий Товстоногов, тогда художественный руководитель театра. Здесь Нина Ургант с успехом выступала в главных ролях, играла премьеру за премьерой. Всего на ее счету в этом театре около 20 ролей: Галя Давыдова в спектакле "В добрый час" В.Розова, Лина в "Первой весне" Г.Николаевой и С.Радзинского, Лушка в "Поднятой целине" по М.Шолохову, Нинка в "Проводах белых ночей" В.Пановой, Клава в спектакле "Один год" по Ю.Герману и др.

В 1962 году ее пригласили в Ленинградский академический театр драмы имени Пушкина (ныне - Александринский театр). На сцене этого театра Нина Ургант воплотила множество ярких образов - это Варя в спектакле "Дело, которому служишь", Раневская в "Вишневом саде", Маша в "Чайке" и др. Все роли пользовались неизменным успехом у зрителя.

Нина Ургант начала сниматься в кино в 1955 году - это была роль Оленьки в "Укротительнице тигров". Своеобразный лирико-драматический талант актрисы ярко проявился в мелодраме Игоря Таланкина "Вступление" в 1963 году, где она сыграла мать рабочего паренька Володи. Ее героиня написана известной писательницей Верой Пановой как отрицательная, но Нина Ургант искала и нашла в этом образе такие трогательные черты, которые заставляют сына, возмущенного появлением в жизни матери безнравственного мужчины, от всего сердца посочувствовать ей. До сих пор Нина Николаевна считает эту свою роль лучшей.

Роль матери предопределила дальнейший образ героинь Нины Ургант в кино. Тема грустного сострадания к неустроенной судьбе своих героинь стала главной в кинематографическом творчестве актрисы. Нина Николаевна также запомнилась зрителям в кинолентах "Я родом из детства", "Война под крышами", "Сыновья уходят в бой", "Живые и мертвые", всего же в фильмографии народной артистки - роли почти в шести десятках картин. В 1974 году на Ленинградском телевидении был снят полнометражный фильм-портрет "Нина Ургант".

Всеобщую любовь и признание актриса получила после выхода киноленты "Белорусский вокзал", где она создала образ медсестры Раи - человека мужественного, доброго и мудрого. Картина многократно демонстрировалась на телеэкранах и, кажется, нет такого человека, который не сочувствовал бы Рае, любящей своего комбата и потерявшей его сначала после войны, а потом и окончательно - когда он умер. Всю жизнь она любила только его. Когда Рае сообщают, что комбат умер, лицо ее каменеет, после чего сквозь слезы она поет под гитару ставшую знаменитой песню Булата Окуджавы: "И значит, нам нужна одна победа, одна на всех - мы за ценой не постоим". Образом Раи актриса Нина Ургант вписала свое имя золотыми буквами в историю российского кинематографа.

Актриса является обладательницей множества наград и премий, она удостоена ордена "Знак Почета", Государственной премии СССР - за роль Дины Павловны Милениной в фильме "Премия", ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, театральной премии "Золотая маска" и многих других.

Нина Ургант трижды была замужем. У нее есть сын Андрей Ургант, шоумен. Внук актрисы Иван Ургант - известный артист, телеведущий, музыкант, шоумен - назвал свою дочь в честь бабушки.

В последние годы Нина Николаевна практически перестала сниматься из-за проблем со здоровьем. Несмотря на это, актриса говорит, что чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Сейчас Нина Ургант живет в Санкт-Петербурге в окружении близких, которые заботятся о ней и наполняют ее жизнь смыслом.-0-