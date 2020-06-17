Акция "Мастера искусств - труженикам села" стартует в июне

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная республиканская акция "Мастера искусств - труженикам села" в этом году начнется раньше обычного - в конце июня, а не в августе. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской государственной филармонии.

В акции принимают участие заслуженные коллективы и солисты Белгосфилармонии: ансамбль народной музыки "Свята", фольклорная группа "Купалинка", вокальный ансамбль "Камерата". "Артисты сегодня как никогда соскучились по реальному общению с аудиторией. А слушатели - по живой музыке. Поэтому республиканский проект Министерства культуры "Мастера искусств - труженикам села" в 2020 году пройдет в несколько этапов, расширит свою географию и начнется в конце июня, а не, как обычно, в августе, - отметили в Белгосфилармонии. - Свои программы коллективы составили из песен и танцев близких и дорогих сельскому жителю".

Артисты Белгосфилармонии уже приступили к репетициям. Концерты начнутся 20 июня и пройдут в Несвижском, Лидском, Светлогорском, Воложинском, Бобруйском, Ельском, Дзержинском, Смолевичском, Ляховичском и Минском районах. Будет продолжена постоянная традиция проекта - организация площадок для выступлений под открытым небом.-0-