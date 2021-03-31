Альбом белорусского скульптора Сергея Селиханова презентуют в НХМ

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация альбома "Непокоренный человек" одного из наиболее ярких белорусских скульпторов советского времени народного художника БССР Сергея Селиханова состоится в Национальном художественном музее 1 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Прекрасно иллюстрированный альбом, который вышел в издательстве "Беларусь", носит ретроспективный характер и объединяет произведения художника разных периодов и жанров, находящиеся в коллекциях Национального художественного музея, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Могилевского областного художественного музея имени П.В.Масленикова, Белыничского районного художественного музея имени В.К.Бялыницкого-Бирули, фондах коллекции Белорусского союза художников и семье мастера", - рассказали организаторы.

В альбоме представлено около сотни лучших работ мастера - это не только скульптура, но и живописные, графические работы разных лет. Некоторые из них в издании репродуцированы впервые. Обширный иллюстративный ряд о творчестве художника дополнен аналитическими статьями белорусских искусствоведов Натальи Шарангович, Бориса Крепака, а также воспоминаниями коллег-художников и близких друзей, сыгравших большую роль в его жизни.

Альбом издан на белорусском, русском и английском языках.

Издание будет интересно как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся белорусским искусством, и станет для многих подлинным открытием творчества этого замечательного мастера.

Презентация пройдет в залах постоянной экспозиции белорусского изобразительного искусства ХХ-ХХI вв. в НХМ.

Сергей Селиханов - один из наиболее ярких отечественных скульпторов советского времени. Его работы наравне с произведениями Заира Азгура, Андрея Бембеля и Алексея Глебова характеризуют целую художественную эпоху страны - ХХ век. Художник в равной мере отдал дань портретному творчеству и монументальным художественным композициям, созданию мемориальных рельефов и графическому искусству, работал с различными материалами, воплощая драматические и героические события Великой Отечественной войны и героев современности в глине, гипсе, граните и мраморе.-0-