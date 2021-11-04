Альбом-каталог об иконописи и алтарной живописи презентуют 5 ноября в НХМ

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альбом-каталог "Іканапіс і алтарны жывапіс Беларусі XVI - пачатку XIX ст." презентуют 5 ноября в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В издание вошли православные и католические иконы, иконы униатского периода. "Это часть нашей древней истории и национальной культуры. Произведения этого каталога дают возможность познакомиться с уникальными художественными ценностями Беларуси XVI-XIX веков, получить представления о самобытности местной иконописной школы, ориентированной на европейское искусство алтарной живописи. Книга демонстрирует значительный вклад белорусов в мировую сокровищницу культуры", - подчеркнули организаторы.

В музее отметили: издание открывает научно-образовательный проект - серию "Национальный художественный музей Республики Беларусь". В нее войдут лучшие произведения искусства из собрания музея.

"Альбом-каталог, который мы презентуем, результат плодотворного сотрудничества нашего музея и издательства "Беларусь". В нем собран многолетний труд многих поколений реставраторов, научных сотрудников по изучению, атрибуции и пополнению музейных коллекций", - заключили в НХМ.

Начало презентации в 17.00.-0-