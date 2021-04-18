Альбом "Наполеон Орда" презентуют 20 апреля в Национальной библиотеке

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация альбома "Наполеон Орда" пройдет 20 апреля в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Альбом "Наполеон Орда" является результатом сотрудничества Национальной библиотеки и издательства "Беларусь". "В издании собрано и представлено 190 гравюр с изображениями белорусских архитектурных памятников, дворцов и местечек XIX века. Многие из них публикуются впервые", - отметили организаторы.

Во время мероприятия пройдут: встреча с участниками издательского проекта и экспертами; выступление автора вступительной статьи и составителя издания - заместителя генерального директора Национальной библиотеки Александра Суши; выставка-просмотр изданий, посвященных Наполеону Орде как мастеру архитектурного пейзажа. Дополнят выставку оригинальные линогравюры художника из коллекции Национальной библиотеки.

Издательская новинка отмечена дипломом победителя и знаком-символом "Малый золотой фолиант" в номинации "За вклад в сохранение историко-культурного наследия" Национального конкурса "Искусство книги".

Наполеон Орда - художник, композитор, пианист, педагог и общественный деятель. Один из самых известных мастеров архитектурного пейзажа: среди его акварелей и графических работ более 200 отражают уголки Беларуси. Крупнейшая отечественная коллекция литографий, хранящаяся в Национальной библиотеке, стала основой для ряда востребованных изданий, посвященных личности художника.-0-