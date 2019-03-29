Анималистическую керамику Тамары Курочицкой представят в Национальном художественном музее

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка керамики Тамары Курочицкой "Скованное пламя. Скульптура-рельеф-живопись-графика в глине", приуроченная к 70-летию художницы, откроется 4 апреля в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции представят около 30 произведений автора. "Художница сумела выработать особенный стиль, который обозначен и в названии выставки. Ее работы, рождающиеся на границе скульптурных форм, живописи и графики, образуют волшебный, загадочный и очень притягательный мир. Это мир-мечта, мир-сон, в который Тамара Курочицкая приглашает всех посетителей выставки", - отметили в музее.

Фото Национального художественного музея

Керамика художницы - это и монументальные работы, наиболее известные из которых украшают Национальную библиотеку Беларуси и конференц-зал Мирского замка, и декоративные рельефные панно, и скульптура, и изысканные вазы. Художнице подвластны самые разные жанры, в том числе такие, которые более характерны для живописи и графики - пейзаж, натюрморт. Но самый для нее любимый - анималистический жанр.

Хотя керамика рождается из земли и огня, главными стихиями Тамары Курочицкой являются воздух и вода. "Она умеет превратить глиняную массу, скованную пламенем, в воздушное, невесомое либо, наоборот, в текучее, изменчивое. Полет, открытая небесная высь и полные тайн водные глубины - это те пространства, в которых она чувствует себя уютно и уверенно. Недаром любимыми персонажами художницы стали, с одной стороны, птицы, ангелоподобные существа и даже космические пришельцы, а с другой - рыбы, креветки и даже моллюски", - рассказали в учреждении.

Кроме того, в творчестве Тамары Курочицкой особое место отведено раковине и ее спиральным формам. Спираль с древних времен считалась символом Вселенной, цикличности развития всего сущего. "Спираль - это водный водоворот, смерч, космические завихрения, вечное возрождение. И все это Тамара Курочицкая рассмотрела в раковине. Художница снова и снова играет с этим образом, который воплощается не только в панцирях морских моллюсков или улиток, но и, например, в ручках ваз и даже в шахматных фигурах. Наверное, именно форма раковины вдохновила ее на изобретение специальной авторской техники мозаичного выкладывания из шамотной массы", - подчеркнули в музее.

Выставка керамики "Скованное пламя. Скульптура-рельеф-живопись-графика в глине" будет работать по 12 мая.-0-