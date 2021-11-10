"Анна Каренина": историю создания шедевра рассказывает выставочный проект в Минске

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" открылся сегодня в Государственном музее истории белорусской литературы, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый секретарь посольства России в Беларуси Юлия Аряева отметила на открытии, что музей истории белорусской литературы - один из самых уютных и душевных музеев Минска. "Уже не в первый раз он организует такие замечательные мероприятия совместно с российскими учреждениями культуры. Это ценно, и я хочу поблагодарить вас за эту подвижническую деятельность", - сказала она.

"Уже почти 150 лет роман "Анна Каренина" является одним из самых популярных и читаемых произведений Льва Толстого во всем мире, - отметила заведующая научно-экспозиционным отделом музея истории белорусской литературы Ольга Гулева. - Представленная экспозиция расскажет вам историю о том, как создавался роман. Здесь даже есть черновые рукописи самого Льва Николаевича, которые позволяют проследить ход написания произведения: разные варианты сюжета, поиск образов героев писателем".

На выставке также разместили оригинальные прижизненные издания романа, переводы произведений писателя на белорусский язык, копии иллюстраций к книге и кадры его разных экранизаций. Помимо этого, можно увидеть эскизы декораций и костюмов к постановкам "Анны Карениной". Например, шляпку актрисы, исполнившей главную роль в этом спектакле на сцене Белорусского государственного театра имени Янки Купалы в 1951 году. Или афиши художественных фильмов с "советской" Анной Карениной - Татьяной Самойловой и "зарубежной" - Кирой Найтли.

При подготовке проекта специалисты изучили буквально все, что связано с романом классика мировой литературы. Начиная с первого импульса, который писатель получил от Александра Пушкина, и заканчивая правками текста перед печатью. Сцены из книги - это своеобразная панорама русской жизни второй половины XIX века. Роман "Анна Каренина" переведен практически на все языки мира и каждый год издается во многих странах.

На открытии прозвучал отрывок из произведения классика мировой литературы в исполнении диктора Первого национального канала Белорусского радио Олега Винярского. Проект организован совместно с Государственным музеем Л.Н.Толстого в Москве.-0-