А.Н.Радищев: онлайн-выставка

С 1 ноября по 31 декабря 2020 г. работает новая онлайн-выставка "Я взглянул окрест меня: Вольность и духовность", основанная на интересных документальных материалах, которые раскрывают жизненный и творческий путь русского просветителя XVIII века Александра Николаевича Радищева (1749 – 1802), автора "Путешествия из Петербурга в Москву" и оды "Вольность". На выставке демонстрируются экспонаты, отражающие эволюцию представлений русского писателя о тогдашней действительности, уникальные фотографии фресок из семейной церкви Радищевых, предметов быта, окружавших писателя. Выставка разработана Московским государственным университетом технологий и управления им. К.Г.Разумовского при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Познакомиться с экспонатами выставки можно бесплатно на сайте www.radishchev-vystavka.by.

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