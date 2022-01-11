Ансамбль "Хорошки" подготовил программу о белорусских зимних праздниках и обрядах

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сольный праздничный концерт "Зімачка", приуроченный ко дню рождения Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", состоится 15 января в Большом зале Белорусской государственной филармонии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в коллективе.

В первом отделении публика увидит номера, в которых отражены белорусские зимние праздники и обряды. "Программа охватывает определенный временной период жизни белорусских людей - зиму. Это пора года, когда на первый взгляд кажется, что жизнь замирает и все прекращается до весны. На самом деле это интересный, поэтичный период, полный всяческих занимательных событий", - отметил заслуженный артист Беларуси, артист балета высшей квалификационной категории Василий Приходько.

В вокально-хореографической композиции "Каляда" средствами народно-сценического танца колоритно передаются все отличительные моменты яркого зимнего праздника. "Издревле люди ходили колядовать, это стало народной традицией. К праздничному событию всегда подходили очень креативно. Ряженые с песнями и танцами ходили от хаты к хате, желали хозяевам счастья и добра, а те в свою очередь одаривали кто чем мог. Атмосфера этого праздника воспроизводится в этом номере", - рассказал артист.

Зачастую зима ассоциируется с вьюгой и метелью. Как подчеркнул Василий Приходько, замечательный номер "Завеі" завораживает и передает красоту родной природы.

Холодное время года в деревне связано не только с отдыхом, играми и развлечениями, но и кропотливым трудом, народным творчеством. Ритм танца "Кросны" напоминает работу старинного ткацкого станка, а пластика танцоров прекрасно передает богатый образец традиционного белорусского ткачества.

По словам артиста, концертная программа широкая по своему эмоциональному диапазону. Здесь присутствуют как веселые, шуточные номера, так и теплые композиции, в которых отражено много лирики.

"Кужалек" - в этом трогательном танце девушки держат в руках свитки сотканного кужеля. Когда начиналась оттепель, полотно расстилали на снегу, топтали его, мели, били, чтобы оно стало мягким и белым, как снег. Артистки с босыми ногами предстанут на сцене на импровизированном снегу в красивых костюмах под завораживающую музыку, чтобы передать будничную крестьянскую работу.

По задумке, номер "Дрыготка" раскрывает тему любви. В стародавние времена белорусские девушки вышивали заветный платочек, чтобы подарить его своему избраннику. Тот, кто получал дорогой сердцу подарок, мог смело идти в сваты к ее родителям.

Во втором отделении концерта можно будет посмотреть красочные фольклорные номера из золотого фонда ансамбля. Отличительная черта творчества "Хорошек" в особом подходе при постановке программ. Каждый номер - хореографический спектакль, где за основу берется сочетание национального колорита и высокого мастерства артистов. Украшают выступления вокально-инструментальные композиции.

В этом году знаменитому коллективу исполняется 48 лет. "Для меня быть частью "Хорошек" - большая честь, ответственность, огромное счастье. В каком-то роде это самостоятельная цельная жизнь внутри моей жизни. Хочу пожелать ансамблю дальнейшего творческого роста, успехов, хороших гастролей, интересных новых событий, побольше радости от встреч со зрителями", - заключил Василий Приходько.-0-