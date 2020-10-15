Ансамбль "Хорошки" присоединился к акции "Мастера искусств - ветеранам"

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках проводимой Министерством культуры республиканской акции "Мастера искусств - ветеранам" на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы состоялся концерт Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" для ветеранов труда. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

"Прославленный коллектив под руководством народной артистки Беларуси Валентины Гаевой показал зрителям яркую и интересную программу, состоящую из лучших хореографических номеров ансамбля. В концерте, наряду с признанными мастерами сцены, приняли участие юные воспитанники детской студии ансамбля "Хорошки". Публика горячо приветствовала каждый номер аплодисментами", - рассказали в ведомстве.

В Министерстве культуры подчеркнули, что творчество ансамбля "Хорошки" служит ярким примером преданного служения национальной культуре и любви к белорусскому зрителю.-0-