29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Археологический музей "Берестье" присоединился к скучающему флешмобу, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник музея Александра Ярошенко.

"Во время пандемии люди стараются не бывать в общественных местах. У нас тоже посетителей практически нет, хотя в такую пору года в "Берестье" всегда было многолюдно. На некоторые экспонаты посетители обращают особое внимание. Услышав про скучающий флешмоб, решили к нему присоединиться и показать предметы, которые вызывают у туристов повышенный интерес", - отметила Александра Ярошенко.

В Instagram-аккаунте "Берестья" размещено несколько шуточных фотографий, сделанных в популярных локациях. Например, на одном из снимков музей сожалеет, что никто не делает отличных снимков. Любимец публики глиняный кот Берестейка расстраивается из-за отсутствия внимания. Музейщики показали, как выглядят и другие скучающие по туристам экспонаты: древнеберестейские кузнец, пряха, корова, элементы строений.

Сейчас в музее готовятся к выставке одного предмета. Выбранный экспонат будет помещен в специальную витрину. В аннотации к нему будет познавательная информация. "Естественно, это будет отражено и в Instagram. В сложившейся ситуации стараемся как можно больше рассказывать о музее в интернете. Предмет мы уже определили, он будет из коллекции "дерево". Детали пока оставим в секрете", - сказала старший научный сотрудник.

В "Берестье" в 2019 году побывали почти 65 тыс. белорусских и зарубежных посетителей. Это уникальный музей, аналогов которого нет в Европе. Он открылся в марте 1982 года на Госпитальном острове Брестской крепости на месте детинца древнего Берестья. Во время раскопок, проведенных в 1969-1981 годах, ученые под руководством профессора Петра Лысенко определили точное местоположение городища, была вскрыта часть ремесленного квартала древнего города. Специалисты обнаружили более 220 деревянных жилых и хозяйственных построек XI - начала XIV веков, три уличные мостовые, частоколы, более 43 тыс. предметов материальной культуры.-0-

Фото археологического музея "Берестье"