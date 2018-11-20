Архитектуру Гомеля представит художник-экспериментатор Ирина Панкова на выставке "Симфония города"

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка Ирины Панковой "Симфония города" откроется сегодня в музее автографа Центральной городской библиотеки имени А.И. Герцена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Экспозицию составят два десятка работ, выполненных акварелью и маслом. В этюдах художника представлено архитектурное многообразие современного Гомеля. Это одна из серий работ автора, посвященных как сохранившимся, так и утраченным памятникам архитектуры областного центра и Гомельского региона.

"Ирина - художник-экспериментатор, который не стоит на месте и всегда открыт чему-то новому. Следствием таких творческих поисков и стали последние работы, в которых воплотились ее фантазии", - рассказали организаторы выставки.

Ирина Панкова родилась в Гомеле, с детства увлеклась рисованием. В одном из детских конкурсов, посвященных чернобыльской катастрофе, ее картина в числе лучших путешествовала по странам Европы в экспозиции передвижной выставки. Впоследствии Ирина Панкова с отличием окончила Гомельское училище народных промыслов, а затем - художественно-графический факультет Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.

Первая персональная выставка художника состоялась в 2010 году. В настоящее время Ирина Панкова - заместитель директора по учебной работе средней школы №19 Гомеля. Параллельно продолжает творческие эксперименты.

Выставка "Симфония города" пройдет в рамках проекта "Живой автограф", посвященного Году малой родины. Открытие пройдет в 17.00. Экспозицию можно увидеть до 17 декабря. Вход свободный.-0-