Артисты Театра эстрады выступят в концертных программах праздника "Купалье" в Александрии

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артисты Молодежного театра эстрады примут участие в концертных программах, посвященных республиканскому празднику "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Сезон в Молодежном театре эстрады подходит к своему завершению. Большая часть репертуара показана зрителю, а до гала-концерта по случаю закрытия сезона остаются считанные недели. Уже 21 июля все наши артисты соберутся вместе для того, чтобы подвести итоги уходящего сезона на фееричном гала-концерте, который будет проходить в форме церемонии награждения. В результате зрительского голосования будут определены победители в различных номинациях. А 10 июля артисты театра примут участие в концертной программе "Песні маёй краіны", посвященной Году народного единства, на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района", - рассказали в концертном отделе.

На празднике выступят заслуженная артистка Беларуси Жанет, коллектив "Верасы", Ольга Булай, Андрей Колосов, Владимир Николаев и Руслан Чернецкий. По традиции артисты театра исполнят полюбившиеся белорусам хиты.

"Стоит отметить, что гастрольная деятельность является одной из приоритетных сфер в работе театра. Поскольку различные зрелищные программы чаще всего показывают в Минске, важной задачей Молодежного театра эстрады вот уже 24 года является активная гастрольная деятельность, в ходе которой все больше жителей республики знакомится с нашим творчеством", - добавили в театре.-0-