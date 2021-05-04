Ассамблея искусств и арт-лаборатории: в НЦСИ 6 мая открывается I Детская биеннале

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная I Детская биеннале в Национальном центре современных искусств откроется 6 мая, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Мы впервые собрали на взрослой выставочной площадке креативные проекты детей, а также интересные инициативы и педагогические практики в сфере детского творчества. Все выставочные залы на втором этаже НЦСИ самым беспрецедентным образом заполнило творчество детей, которое будет интересно изучать самостоятельно и с семьей посетителям всех возрастов, а также профессионалам, работающим с детьми", - отметили организаторы.

В выставочной программе можно будет увидеть главный тренд года - upcycling (на биеннале это арт-объекты из старых, ненужных игрушек и их частей), детский путеводитель для взрослых по Минску, созданные ребятами стикеры для Telegram. Будут показаны фильмы, придуманные и снятые детьми совместно с белорусскими режиссерами, а также результаты исследования города - детские архитектурные проекты многоквартирных домов для Минска через 30 лет и даже альтернативный дизайн минских канализационных люков.

"Во время биеннале пройдет V Международный фестиваль-конкурс детско-молодежного творчества "Ассамблея искусств. Кубок Беларуси по художественному творчеству", который является частью проекта World Art Cup. Кроме того, откроется выставка работ победителей международного конкурса "Мы - дети Космоса", в котором приняли участие ребята из 17 стран, приславшие более 20 тыс. работ. Организаторами конкурса "Мы - дети Космоса" являются Благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих и Международный центр Рерихов в Беларуси", - рассказали в НЦСИ.

Первую персональную выставку 16-летней художницы Александры Кутень FEEL THE PHOTO, смело экспериментирующей с полароидными снимками, также можно будет увидеть на биеннале. Художница Наталья Жигамонт презентует свои семейные творческие программы "Азбука чувств" и "Билингвальная азбука", которые совмещают искусство и арт-терапию для детей и взрослых. "Люди разного возраста и состояния здоровья на протяжении нескольких лет рисовали вместе, знакомились с произведениями изобразительного искусства в музеях и участвовали в создании совместных проектов", - добавили организаторы.

"Детскую биеннале в НЦСИ можно не только смотреть - в ней можно активно участвовать. Во многих залах размещаются зоны "Арт-лаборатории", где юным посетителям предлагается решить творческие задачи и выполнить задания. За время проведения проекта пройдет множество событий: показы спектаклей, мастер-классы, образовательные мероприятия, концерты и презентации", - подчеркнули в центре.

Предусмотрены тематические недели:

12-16 мая - Неделя архитектуры;

19-23 мая - Неделя музея;

22 мая - "День музеев в НЦСИ";

26-30 мая - Неделя на орбите;

2-6 июня - Неделя больших чувств;

9-13 июня - Неделя ярких эмоций.

Подробная программа будет размещена на сайте ncsm.by и в социальный сетях НЦСИ.-0-