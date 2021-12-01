Аутентичные свадебные рушники пополнили коллекцию шкловского музея

1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аутентичные свадебные рушники конца XIX - начала XX века пополнили коллекцию Шкловского районного историко-краеведческого музея. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала старший научный сотрудник учреждения культуры Ирина Гапеева.

"Этим рушникам более 100 лет. Они сопровождали женщин во время свадебных церемоний четыре поколения. Рушники принадлежали семье шкловчанки Ирины Цыганковой, женщина приняла решение подарить их нашему музею, чтобы сохранить семейную реликвию", - рассказала старший научный сотрудник.

Для музея это важный подарок. Таких рушников в фондах учреждения культуры до этого не было. По традиции, свадебных рушников должно было быть 7, но сохранились только два. "Один из них - льняной самотканый. Его стелили под ноги молодоженам во время обряда бракосочетания. Второй рушник - хлопчатобумажный. Его клали под каравай, - отметила Ирина Гапеева. - Важно отметить и тот факт, что рушники - местные. Они принадлежали семье, которая проживала на территории Заречного Шклова".

Как рассказала старший научный сотрудник, оба рушника интересны для краеведов. "Особенность самотканого рушника в его рисунке и окраске цветов на концах рушника. Выткан весь бело-серыми цветами и на концах рушника цветы расположены на зеленой, красной и оранжевых полосах. На втором рушнике вышита буква "Н". Владелицу и исполнительницу данного рушника звали Надежда Андреевна Синякова", - отметила она.

"Приятно, что жители шкловской земли стараются сохранить историю края, своих семей, передавая в музей реликвии. Совместными усилиями мы сможем сохранить связь между поколениями, древние традиции и обряды, нашу историю, - отметила Ирина Гапеева. - Местные жители активно и безвозмездно дополняют фонды нашего музея".

Планируется, что новые рушники в ближайшее время займут достойное место в постоянной экспозиции районного музея.-0-