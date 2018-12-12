Балет "Анастасия" покажут в Королевской опере Омана

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балет "Анастасия" Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси покажут в 2020 году в Королевской опере Омана, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА генеральный директор театра Владимир Гридюшко.

"Не так давно наш театр посещал директор Королевской оперы Омана, буквально на днях он прислал приглашение для театра на гастроли с балетом "Анастасия". Пригласил балет на 2020-й, на первые числа октября", - сказал Владимир Гридюшко.

По его словам, разрабатываются как традиционные гастрольные направления, так и новые. "Балет 14 декабря уезжает в Германию и Австрию, также наш симфонический оркестр уезжает до конца декабря в Германию, Австрию и Швейцарию. Потом состоится крупнейшее месячное турне оркестра по 12 европейским странам. В марте-апреле 2019 года артисты балета отправятся в Мексику", - рассказал гендиректор.

Кроме того, артисты оперы и балета Большого театра хорошо знакомы жителям Азербайджана, Грузии, Италии, Испании, Китая, Франции, Чехии, Швейцарии. Каждый раз выступления проходят с аншлагами.-0-

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