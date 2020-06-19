Балет "Щелкунчик" Большого театра Беларуси можно посмотреть онлайн

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси приглашает на онлайн-просмотр балета "Щелкунчик" Петра Чайковского в постановке Валентина Елизарьева. Его транслируют в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК "Белтелерадиофонд" в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Сегодня тяжело поверить, что, впервые поставленный в 1892 году Мариусом Петипа и Львом Ивановым на сцене петербургского Мариинского театра, "Щелкунчик" прошел без особого успеха. Роскошь монументального стиля Петипа тяжело уживалась с изысканным характером музыки Чайковского. Потерпели неудачу и некоторые следующие версии балета. Одни постановщики пытались воссоздать на сцене фантастический мир немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (его сказка "Щелкунчик и Мышиный король" стала основой либретто). Другие сознательно упрощали философию спектакля, ориентируясь исключительно на детскую аудиторию.

"Щелкунчик", поставленный в 1982 году хореографом Валентином Елизарьевым, - спектакль праздничный, по-детски добрый и искренний, по-взрослому философский и многозначный. Особенностью постановки стало смелое переосмысление бессмертной музыки Петра Чайковского при сохранении высоких стандартов балетной классики. В одном из интервью Валентин Елизарьев признался, что вначале увидел этот спектакль во сне, и это видение определило дальнейшую работу над балетом. Фантасмагорические декорации и костюмы погружают зрителей в причудливый мир сказки. И совсем не удивительно, что спектакль тепло принимали не только на родине, но и во время гастролей балетной труппы. Со времени премьеры этот спектакль побывал в Испании, Великобритании, Германии, Гонконге, Таиланде, Франции, Швейцарии, Голландии, Китае, Республике Корея, Египте.

Запись спектакля осуществлена Белорусским телевидением в 1998 году. Исполнители - Екатерина Фадеева (Маша), Вениамин Захаров (Щелкунчик-принц), Александр Фурман (Дроссельмейер), Жанна Лебедева (Щелкунчик-кукла), Татьяна Беренова (Мышь), Елена Веселова (Принцесса), Татьяна Подобедова и Сергей Мартинович (Испанские куклы), Мики Ватанабе и Андрей Римашевский (Японские куклы), Людмила Кудрявцева и Виталий Петровский (Французские куклы), Татьяна Шеметовец и Игорь Седько (Персидские куклы), Ирина Берко и Дмитрий Некрашевич (Русские куклы). Дирижер - Михаил Синькевич.-0-