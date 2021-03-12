Баснописец, драматург, академик: в НББ открылась выставка к юбилею Кондрата Крапивы

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка "Яркость таланта" к 125-летию со дня рождения классика белорусской литературы Кондрата Крапивы открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Такая информация размещена на официальном сайте НББ.

В экспозиции представлены документы из фондов Национальной библиотеки, которые раскрывают все богатство литературных и научных дарований белорусского писателя.

"Кондрат Крапива - писатель яркого таланта, выдающаяся фигура белорусской литературы. Умение подмечать мельчайшие детали жизни современников позволило ему проявить себя в качестве баснописца и драматурга. Стремление к знаниям помогло стать переводчиком, редактором и в результате - академиком", - отметили организаторы.

На выставке представлены прижизненные издания стихов и басен автора: "Асцё" (1925), "Крапіва" (1928), "Ухабы на дарозе" (1930), "Хвядос - Чырвоны нос" (1931), "Выбраныя вершы" (1935), "Выбраныя творы" (1941). В разделе "Драматургия" экспонируются "П'есы" (1953), "Людзі і д'яблы" (1958), "Хто смяецца апошнім" (1969), "Пяюць жаўранкі" (1951), "З народам" (1950), "Брама неўміручасці" (1974). Раздел "Переводы" дает читателю возможность познакомиться с Кондратом Крапивой - переводчиком: представлены его переводы на белорусский язык произведений Николая Гоголя, Николая Островского, Уильяма Шекспира, Тараса Шевченко, а также вольный стихотворный перевод Библии в сатирической манере.

"Плодом научной деятельности Кондрата Кондратовича стали словари белорусского языка под его редакцией "Беларуска-рускі слоўнік" (1962), "Русско-белорусский словарь" (1982), "Дыялекталагічны атлас беларускай мовы" (1963), "Тлумачальны слоўнік беларускай мовы" (1977-1984)", - рассказали в библиотеке.

В экспозиции представлены издания, в которых дается критический анализ творчества Кондрата Крапивы таких исследователей, как Степан Лавшук, Алесь Кучар, Петр Васюченко, Дмитрий Бугаев. "Заинтересует посетителей и посвященный Кондрату Крапиве том из серии "Жыццё знакамітых людзей Беларусі". Книга была подготовлена издательством "Мастацкая літаратура" и на национальном конкурсе "Искусство книги" получила диплом I степени в номинации "Наука и знания", - подчеркнули в НББ.

Также у читателей есть возможность увидеть автографы, оставленные автором в 1964 и 1976 годах в его книгах, хранящихся в фондах Национальной библиотеки.

Выставка будет работать до 25 мая.-0-