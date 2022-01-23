"Беларусь 3" готовит специальный кинопоказ ко Дню памяти жертв холокоста

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 24 января в эфире телеканала "Беларусь 3" состоится специальный кинопоказ, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда и Международному дню памяти жертв холокоста. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
"24 января начнет тематическую неделю публицистическая лента Михаила Ромма "Обычный фашизм", в которой автор использовал трофейные хроникальные материалы из киноархивов министерства пропаганды фашистской Германии и личного фотоархива Гитлера, любительские съемки эсэсовцев. Исследование природы возникновения нацизма и того, какую цену пришлось заплатить за это "изобретение" идеологов Третьего рейха, выдающийся мастер кино посчитал своим долгом сделать во времена (1965), когда фашизм, казалось бы, сгинул, в завещание и предостережение потомкам", - рассказали в пресс-службе.
25 января на телеканале начнется показ многосерийной киноэпопеи Михаила Ершова "Блокада" по одноименному роману Александра Чаковского, посвященному мужеству и стойкости в сложные дни защиты и блокады Ленинграда в 1941-1942 годах. Усилиями Красной армии почти 900-дневная блокада города - самая кровопролитная в истории человечества - была полностью снята только 27 января 1944 года.
Через год, 27 января 1945-го, советские войска освободили узников крупнейшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау. Этот день установлен в странах ООН как Международный день памяти жертв холокоста.
Документальный цикл "Хроника Минского гетто" производства студии "Мастерская Владимира Бокуна", который будет показан на "Беларусь 3" также с 25 января, в четырех эпизодах поведает трагическую историю еврейского гетто и героического подпольного сопротивления в самом центре белорусской столицы, а также в других городах страны во время немецко-фашистской оккупации.-0-