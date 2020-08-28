"Беларусь 3" отметит в эфире День белорусской письменности

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусь 3" готовит тематический эфир ко Дню белорусской письменности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С 31 августа по 6 сентября в межпрограммных видеороликах в исполнении деятелей культуры прозвучат стихотворения Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Максима Танка, Аркадия Кулешова. Зрители познакомятся и с неизвестными страницами белорусского литературного наследия писателей Ивана Науменко, Ивана Шамякина, Алеся Адамовича в проекте "Запіскі на палях". Помимо этого, на телеканале будет идти историческая драма Сергея Шульги "Талаш" по мотивам повести Якуба Коласа "Дрыгва", а также программа "Суразмоўцы" с первым заместителем председателя Союза писателей Беларуси Еленой Стельмах.

6 сентября центральным эфирным событием "Беларусь 3" станет показ праздничного концерта торжественного открытия Дня белорусской письменности и церемонии вручения Национальной литературной премии в 18.45. Позднее на телеканале состоится гала-концерт закрытия праздника.

В этот день в 8.20 и 13.30 будет показан новый выпуск спецпроекта "Культурны рэпартаж", посвященный фреске XVIII века "Восхождение на Голгофу" в монастыре кармелитов в Белыничах. "Работая над сюжетом, команда телеканала в течение нескольких месяцев снимала различные этапы реставрации артефакта и создания экспозиции местного художественного музея", - рассказали в пресс-службе.

Фильм "Кандрат Крапіва: чалавек, які смяяўся..." из цикла "Запіскі на палях" будет показан днем, а сразу после - спектакль столичного Театра-студии киноактера по одноименной сатирической пьесе. "Беларусь 3" также предлагает к просмотру в 11.45 и 21.05 комедию Игоря Добролюбова "Белые росы" по сценарию Алексея Дударева. Белорусскоязычная версия исторической драмы Юрия Елхова "Анастасия Слуцкая" появится в эфире в 16.50.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается в первое воскресенье сентября. Он проводится для популяризации лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Проходит в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны. В этом году большой республиканский фестиваль Белыничи принимают 6 сентября.-0-