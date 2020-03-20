20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" познакомит зрителей с традицией спирального соломенного плетения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"28 марта социокультурный канал медиахолдинга представит зрителям 50-й выпуск программы "Живая культура". В этот раз съемочная группа путешествовала по городам Витебской области, чтобы зафиксировать один из элементов списка нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси - традицию спирального соломенного плетения, сохраненную в Городокском, Браславском и Верхнедвинском районах, а также в самом областном центре", - рассказали в пресс-службе.

Техника спирального плетения считается одной из самых старинных и имеет как бытовое, так и декоративное назначение. Мастера, благодаря которым этот вид народного искусства сохранился до наших дней, и сейчас, как некогда наши предки, изготавливают из соломы самые разные предметы - от корзин и сундуков до шляп и обуви. Зрители познакомятся с ремесленниками клуба при Браславском музее традиционной культуры, заглянут в Городокский Дом ремесел и фольклора и к витебским мастерам культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Благодаря их деятельности самобытная техника спирального плетения остается востребованной, а в январе получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси.

С 1 июня 2018 года по 1 марта текущего года в эфир вышли 49 программ из цикла "Живая культура". Каждый выпуск - отдельный элемент списка нематериальных историко-культурных ценностей, включенного в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, который сегодня состоит из 92 элементов. В концепции проекта - охватить все элементы списка, даже те, что будут дополняться с течением времени. Создавая живую видеоэнциклопедию, творческая группа "Беларусь 3" уже проехала 35 тыс. км, посетила более 200 деревень и городов, записала около 250 интервью с носителями и хранителями народных традиций.-0-