Беларусь и Армения подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на 2019-2022 годы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства культуры Беларуси и Армении подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2022 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Знаменательно, что соглашение подписано в год 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Арменией. С белорусской стороны подпись под документом поставил министр культуры Юрий Бондарь, с армянской - Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян.

"Сотрудничество между министерствами культуры налажено давно. Оно с первых дней носит плодотворный характер, потому что основывается на хорошей договорно-правовой базе и соответствующем соглашении, в рамках которого предусмотрены двух- и трехгодичные программы, благодаря которым можно более широко представить армянскую культуру в Беларуси. И я уверен, нам есть что показать белорусскому зрителю. Мы благодарны за то содействие и вклад, которые Министерство культуры Беларуси вносит в дело распространения белорусской культуры и ее представления в Армении. Армянскому зрителю интересно не только познакомиться с историческими пластами развития Беларуси, но и с новыми работами и проектами", - отметил посол Армении.

Соглашение предусматривает проведение Дней культуры Беларуси в Армении в 2019 году и Дней культуры Армении в Беларуси в 2020 году, Дней белорусского кино в Армении и Дней армянского кино в Беларуси. Также будут организованы обменные гастроли театров, музыкальных и хореографических коллективов. Хотя и в этом году артисты Беларуси постоянно участвовали во всех совместных мероприятиях обеих стран. К слову, в 2018 году культурной столицей СНГ был армянский город Горис, там с успехом проходили концерты белорусских творческих коллективов, проводились выставки Национального исторического музея и Национального художественного музея.

"Сегодняшнее соглашение наполнено конкретным содержанием. Мы всегда рады видеть на наших крупнейших фестивалях представителей Армении. Дни культуры Беларуси пройдут в Ереване в 2019 году с участием лучших творческих коллективов страны", - подчеркнул министр культуры Юрий Бондарь.

Армянские артисты смогут поучаствовать в цикле концертов "Минская весна", фестивале детского творчества "Золотая пчелка", фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", театральном фестивале "Белая Вежа", фестивале хореографического искусства "Сожский хоровод", детском конкурсе "Музыка надежды" и международном фестивале народного творчества "Венок дружбы".

Армения ожидает представителей Беларуси на Международном конкурсе имени Арама Хачатуряна, фестивалях классической музыки "Возрождение" и "Ереванские перспективы", театральном фестивале "Арммоно", Международном театральном фестивале пантомимы, кукольном фестивале "День туманяновской сказки" и театральном фестивале "Армфест".

Также будут сотрудничать библиотеки, предусмотрен взаимный обмен специалистами национальных библиотек Беларуси и Армении для развития сотрудничества. А музеи двух стран будут проводить совместные и обменные выставки.

Планируется, что страны обменяются информацией по учету, охране, реставрации, использованию и популяризации историко-культурного наследия. Продолжится сотрудничество по программам, реализуемым ЮНЕСКО, СНГ, Советом Европы и Европейским союзом. -0-