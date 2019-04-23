Беларусь и Азербайджан строят отношения на прочном фундаменте исторических и культурных связей - Минкультуры

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Беларусью и Азербайджаном строятся на прочном фундаменте исторических и культурных связей. Об этом заявила начальник отдела международного сотрудничества и информационного обеспечения Министерства культуры Виктория Ратобыльская во время музыкально-поэтического вечера, посвященного памяти азербайджанского поэта-мыслителя Имадеддина Насими, передает корреспондент БЕЛТА. Мероприятие проходило в столичном Доме дружбы в связи с 650-летием поэта Насими. Организатором вечера выступило посольство Азербайджана в Беларуси.

Как отметила Виктория Ратобыльская, культурное сотрудничество между двумя странами интенсивно развивается по всем направлениям, о чем свидетельствует большое количество мероприятий, проводимых в обоих государствах. Одно из них - сегодняшний поэтический вечер, который, безусловно, послужит сближению двух народов. "Народы Беларуси и Азербайджана обладают уникальным историческим опытом и богатыми традициями. Знакомство с национальным наследием стран способно взаимно обогатить наши культуры", - подчеркнула специалист.

Творчество Насими и сегодня имеет важное значение в духовно-нравственном совершенствовании людей. "Оно занимает место в сокровищнице богатств народов Востока и на протяжении многих лет находится в центре внимания научно-литературной и философской мысли, - сказала представитель Минкультуры. - Много веков его имя превозносится как символ мужества, непоколебимой воли, верности своим убеждениям". Насими призывал к духовной свободе, любви, миру.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов особо подчеркнул актуальность многих идей Насими для современного общества. "Мир, в котором мы живем, очень тревожный. И возвращение к идеям суфизма, хурувизма, которые разделял Насими, для нас очень важно", - считает он. В качестве примера посол привел идею Насими о том, что человек должен установить предел своим желаниям, не становится их рабом. По мнению дипломата, этой нравственной формулы, высказанной еще в XIV веке, стоит придерживаться и современному поколению. "Оставь желания - найдешь истину. Отрицая внешнее, найдешь истину внутри себя", - процитировал посол поэта Насими.-0-

Фото Рамиля Насибулина