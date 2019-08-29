"Беларусьфильм" проведет открытый урок ко Дню знаний

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" проведет 2 сентября для учащихся минских школ открытый урок, приуроченный ко Дню знаний, сообщили БЕЛТА на киностудии.

"Значимым событием нашей страны является 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, поэтому эта тема найдет отражение в мероприятии, - рассказали на киностудии. - Учащиеся средних школ №36 и №17 познакомятся с историческими фактами, непростыми судьбами участников войны и их героическими подвигами".

"Сотрудники "Беларусьфильма", переодетые в школьную и военную формы, проведут тематическую экскурсию, познакомят с киностудией, съемочными павильонами, в одном из которых будет подготовлена специальная экспозиция и фотозона, - отметили организаторы. - Также школьники смогу посетить пиротехнический участок студии.

Продолжится праздник просмотром анимационных фильмов, посвященных теме войны, и беседой с режиссером-мультипликатором. Кроме того, директор киностудии поприветствует наших юных гостей и поздравит с началом учебного года".

Президентская библиотека Беларуси представит уникальные документы и артефакты времен Великой Отечественной войны из коллекции "Дом правительства - история, документы, люди", а также письмо немецкой девушки, работавшей в Доме правительства в оккупированном Минске, и письмо советскому солдату от родных. О работе советской военно-почтовой службы в годы войны расскажут работники РУП "Белпочта".

Открытый урок на "Беларусьфильме" пройдет во время мероприятий, рекомендованных Министерством образования для учреждений общего среднего образования под названием "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!"

Организаторами мероприятия выступают Национальная киностудия "Беларусьфильм", Президентская библиотека Беларуси и РУП "Белпочта".-0-