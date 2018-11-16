"Белазовский аккорд" 17-18 ноября откроет новые имена

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17-й конкурс эстрадных исполнителей "Белазовский аккорд" пройдет в Жодино 17-18 ноября, сообщил БЕЛТА директор конкурса Геннадий Смольский.

"Наш конкурс эстрадных исполнителей соберет в Жодино вокалистов из разных уголков Беларуси и зарубежных стран, не моложе 16 и не старше 30 лет. На сцене Дворца культуры БЕЛАЗа выступят таланты из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Могилева, Борисова, Жодино, Ошмян, Мира, а также из России и Украины. Конкурс откроется 17 ноября, а на следующий день пройдет церемония награждения и гала-концерт участников. В настоящее время идет активная подготовка к финалу, в который по результатам прослушивания вышли 16 человек. Они выступят в сопровождении Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси", - рассказал Геннадий Смольский.

Жюри творческого состязания возглавит дирижер Президентского оркестра Беларуси Виктор Бабарикин. Также оценивать конкурсантов будут Олег Елисеенков, Валерий Дайнеко, Надежда Бунцевич, Леонид Ширин, Тамара Вятская, Олег Хоменко, Евгений Олейник, Александр Катиков и Наталья Холодулина.

Представители судейской коллегии ежегодно подчеркивают, что "Белазовский аккорд" - это хорошая стартовая площадка для конкурсантов. А известный белорусский композитор Леонид Захлевный определил конкурс как творческое соревнование, которое рождает силы.

Конкурс молодых эстрадных исполнителей "Белазовский аккорд" проводится с 2002 года. За 17 лет своего существования он стал одним из немногих некоммерческих стабильных состязаний молодых талантов Беларуси. За это время в отборочных турах приняли участие более тысячи исполнителей. "Белазовский аккорд" помог раскрыться многим из них, артисты продолжили успешные выступления на концертных и фестивальных площадках страны и за ее пределами, принимают участие в различных телепроектах и музыкальных шоу. Среди них Виталий Гордей, Инга Киселева, Александра Захарик, Алексей Гросс, Дмитрий Даниленко, Ярослав Сумишевский, Ксения Жук, Евгений Литвинкович, Юлия Сидорук, Егор Шаранков.-0-