Белгосфилармония приглашает на авторский вечер памяти композитора Арно Бабаджаняна

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии сегодня пройдет авторский вечер памяти выдающего армянского композитора, пианиста и педагога, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна под названием "Верни мне музыку". Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью.

Программу, состоящую из лучших произведений композитора, представит Национальный академический народный оркестр имени И. Жиновича под руководством Михаила Козинца. Среди них такие шлягеры, как "Королева красоты", "Благодарю тебя", "Свадьба", "Не спеши", "Чертово колесо", "Верни мне музыку", "Лучший город земли", "Ноктюрн". Их исполнят солисты оркестра - лауреаты международных конкурсов Игорь Задорожный, Андрей Колосов, Анастасия Рачицкая и Наталья Брацловская. Дирижер и аранжировщик произведений - заслуженный артист Беларуси Александр Кремко.

Сюрпризом для публики станет участие в концерте двух приглашенных артистов. Это солист Новосибирского Государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, почетный артист Новосибирской области и обладатель престижной театральной премии "Парадиз" Карен Мовсесян (баритон) и поэт, певец, композитор, обладатель великолепного, полного лиризма, глубины и чувственности бархатного бас-баритона, Гран-при и первых премий международных вокальных конкурсов Николай Рябуха (Москва).

Авторский концерт - результат сотрудничества международного фонда памяти Арно Бабаджаняна, ассоциации "БелБренд" - учредителя Международной музыкальной премии Евразийского экономического союза BelBrand Award и Белорусской государственной филармонии.

Арно Бабаджанян родился 22 января 1921 года в Эривани (ныне Ереван, Армения) в семье преподавателей. С раннего детства Арно проявлял музыкальные способности. В 3 года начал играть на старой домашней фисгармонии. В 1926 году его талант был замечен Арамом Хачатуряном. Уже в девять лет Арно написал "Пионерский марш" (издан в 1932 году). В двенадцать лет он получил свой первый приз на конкурсе молодых музыкантов, где исполнил Четвертую сонату Людвига ван Бетховена и "Рондо капричиоззо" Феликса Мендельсона.

Композитор обрел огромную популярность как песенник, успешно сотрудничал с поэтом Робертом Рождественским и певцом Муслимом Магомаевым. Многое сделано композитором и в области инструментального джаза, музыкально-театральных жанров. Им написаны мюзиклы "Дядя Багдасар", "Невеста с Севера", "В горах мое сердце" и другие. Всемирную популярность приобрели его броские и виртуозные сочинения для двух роялей, созданные в соавторстве с Александром Арутюняном ("Армянская рапсодия", "Праздничная" - с ударными инструментами). Нередко в качестве пианиста выступал на сценах различных городов с блистательным исполнением своих сочинений. Эти прочтения записаны на пленки, изданы на аудиодисках. Арно Бабаджанян умер 11 ноября 1983 года от осложнений, вызванных лейкемией. Похоронен в Ереване на городском кладбище.-0-