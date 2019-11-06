Белгосфилармония приглашает на авторский вечер памяти композитора Арно Бабаджаняна

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:13 В Телеханах запустили производство пластиковых лыж Регионы
12:10 Оркестр Михаила Финберга выступит 8 ноября на районном фестивале тружеников села в Глуске Афиша
12:10 Подтопление участка и газификация домов - Исаченко провел прием граждан в Клецке Регионы
11:56 БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн Экономика
11:55 Детский сад открывают в Кричеве Регионы
11:47 Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались Общество
11:45 Иван Янковский возглавит сборную Беларуси по вольной борьбе Спорт
11:44 МАРТ изучает международные практики по борьбе с картелями Экономика
11:38 В Беларуси в этом году зарегистрировано 12 завозных случаев малярии, 6 - лихорадки денге Общество
11:38 Интернет-мошенники похитили у жительницы Орши Br2,5 тыс. Происшествия
11:22 Туман и дожди прогнозируют 7 ноября в Беларуси Общество
11:14 Картины белорусского живописца Фердинанда Рущица переданы в НХМ Культура
11:12 Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе Экономика
10:52 Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в предстоящие выходные Общество
10:41 Банк ВТБ (Беларусь) представил сервис мгновенных платежей для юридических лиц Экономика
10:41 Температурные рекорды побиты 5 ноября в четырех областях Беларуси Общество
10:40 Воду в тепловых сетях в зоне котельной "Кедышко" в Минске окрасят в зеленый цвет Регионы
10:33 Минчанин упал в яму во дворе и погиб Происшествия
10:26 Латвия готовится к визиту Лукашенко, ждет предложений от Беларуси по датам Политика
10:22 Белгосфилармония приглашает на авторский вечер памяти композитора Арно Бабаджаняна Культура
10:15 "Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза Общество
10:13 Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-сентябре вырос на 4,9% Экономика
10:10 Спасатели на учении отработали тушение пожара в здании с массовым пребыванием людей Общество
10:07 Телеканал "Беларусь 1" покажет украинский сериал "Слуга народа" Калейдоскоп
10:05 Курение увеличивает шанс шизофрении и депрессии - ученые Калейдоскоп
10:01 Белорусская таможня в выходные будет работать в усиленном режиме Общество
09:58 Белорусские предприятия представлены на выставке FIHAV на Кубе Экономика
09:50 Билл Гейтс уступил вторую строчку в Forbes Калейдоскоп
09:49 Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе Президент
09:32 В Полоцке горела маршрутка Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
06 ноября 2019, 10:22

Белгосфилармония приглашает на авторский вечер памяти композитора Арно Бабаджаняна

Фото Белгосфилармонии
Фото Белгосфилармонии

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии сегодня пройдет авторский вечер памяти выдающего армянского композитора, пианиста и педагога, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна под названием "Верни мне музыку". Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью.

Программу, состоящую из лучших произведений композитора, представит Национальный академический народный оркестр имени И. Жиновича под руководством Михаила Козинца. Среди них такие шлягеры, как "Королева красоты", "Благодарю тебя", "Свадьба", "Не спеши", "Чертово колесо", "Верни мне музыку", "Лучший город земли", "Ноктюрн". Их исполнят солисты оркестра - лауреаты международных конкурсов Игорь Задорожный, Андрей Колосов, Анастасия Рачицкая и Наталья Брацловская. Дирижер и аранжировщик произведений - заслуженный артист Беларуси Александр Кремко.

Сюрпризом для публики станет участие в концерте двух приглашенных артистов. Это солист Новосибирского Государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, почетный артист Новосибирской области и обладатель престижной театральной премии "Парадиз" Карен Мовсесян (баритон) и поэт, певец, композитор, обладатель великолепного, полного лиризма, глубины и чувственности бархатного бас-баритона, Гран-при и первых премий международных вокальных конкурсов Николай Рябуха (Москва).

Авторский концерт - результат сотрудничества международного фонда памяти Арно Бабаджаняна, ассоциации "БелБренд" - учредителя Международной музыкальной премии Евразийского экономического союза BelBrand Award и Белорусской государственной филармонии.

Арно Бабаджанян родился 22 января 1921 года в Эривани (ныне Ереван, Армения) в семье преподавателей. С раннего детства Арно проявлял музыкальные способности. В 3 года начал играть на старой домашней фисгармонии. В 1926 году его талант был замечен Арамом Хачатуряном. Уже в девять лет Арно написал "Пионерский марш" (издан в 1932 году). В двенадцать лет он получил свой первый приз на конкурсе молодых музыкантов, где исполнил Четвертую сонату Людвига ван Бетховена и "Рондо капричиоззо" Феликса Мендельсона.

Композитор обрел огромную популярность как песенник, успешно сотрудничал с поэтом Робертом Рождественским и певцом Муслимом Магомаевым. Многое сделано композитором и в области инструментального джаза, музыкально-театральных жанров. Им написаны мюзиклы "Дядя Багдасар", "Невеста с Севера", "В горах мое сердце" и другие. Всемирную популярность приобрели его броские и виртуозные сочинения для двух роялей, созданные в соавторстве с Александром Арутюняном ("Армянская рапсодия", "Праздничная" - с ударными инструментами). Нередко в качестве пианиста выступал на сценах различных городов с блистательным исполнением своих сочинений. Эти прочтения записаны на пленки, изданы на аудиодисках. Арно Бабаджанян умер 11 ноября 1983 года от осложнений, вызванных лейкемией. Похоронен в Ереване на городском кладбище.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
концерт Минск
Новости рубрики Культура
Фото из Facebook-аккаунта посольства Беларуси в Швейцарии Картины белорусского живописца Фердинанда Рущица переданы в НХМ
Александр Петрович Коллективу Большого театра Беларуси представлен новый генеральный директор - Александр Петрович
Фото из архива Победители "Лістападзіка-2019" определились после серьезных дебатов - председатель жюри
Игорь Сукманов. Фото из архива Сукманов: детское кино позволяет наладить диалог между поколениями
Фото из архива Объявлены победители "Лістападзіка-2019"
Игорь Оловников. Фото из архива Народному артисту Беларуси Игорю Оловникову исполняется 65 лет
Главное
Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум От финансов до сельского хозяйства: Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты
Макей представил предложения по развитию "Восточного партнерства" до 2030 года
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд
Латвия готовится к визиту Лукашенко, ждет предложений от Беларуси по датам
Топ-новости
Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе
Отрубить голову гидре - как в Беларуси борются с наркотиками в интернете
Подарок к празднику: в комплексе "Минск Мир" открыт первый паркинг
Правительство и Нацбанк готовят план мер для ускоренного роста экономики Беларуси
Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе
Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись
Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались
Дни Минска в Шанхае пройдут 7-9 ноября
Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в предстоящие выходные
Температурные рекорды побиты 5 ноября в четырех областях Беларуси
Белорусская таможня в выходные будет работать в усиленном режиме
Пресс-конференция к Международному дню энергосбережения пройдет в БЕЛТА 11 ноября
Спасатели на учении отработали тушение пожара в здании с массовым пребыванием людей
Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники
В правительстве рассказали, как будут решать вопрос с обеспечением жильем многодетных
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.