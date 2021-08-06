Белгосфилармония приглашает окунуться в магию звуков фортепианной музыки

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт фортепианной музыки "Магия звуков" 24 августа пройдет на сцене Малого зала имени Г. Ширмы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
В вечерней программе лауреаты международных конкурсов Юлия Архангельская (фортепиано) и Александр Поляков (фортепиано) исполнят цикл "Ночные призраки" французского композитора Мориса Равеля. "В этой музыке органично сочетаются мастерская звукопись импрессиониста и блестящая виртуозность фортепианной фактуры. Чарующая мелодия отвергнутой нимфы-русалки "Ундины", мрачно завораживающая картина "Виселицы", фантастические краски и блестящая виртуозность "Скарбо", призрака-домового, появляющегося и исчезающего в небытие, не оставят равнодушными ваши сердца", - отметили организаторы.
"Наряду со сказочной фантастикой импрессионистических звучаний значительное место в концерте отведено музыке русского композитора Сергея Рахманинова. В программе прозвучит одна из вершин его фортепианного творчества - Соната №2 си-бемоль минор, соч. 36. Сочинение будет исполнено во второй редакции композитора, сделанной в 1931 году. Глубина, мелодичность, искренность выражения великого композитора в любом его сочинении вдохновляет и исполнителя, и слушателя", - добавили в филармонии.
Помимо этого, гости услышат миниатюры русского композитора и "Мефисто-вальс" Ференца Листа.-0-