Белгосфилармония приглашает послушать популярные песни 1970-1980-х годов

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Виниловые джунгли" Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.Жиновича под руководством народного артиста Беларуси Михаила Козинца пройдет 14 января в Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Оркестр вспомнит популярные песни 1970-1980-х годов из виниловой коллекции хитов советской и зарубежной эстрады. Старые добрые мелодии сделают этот вечер ярким и незабываемым, ведь зимой нам так не хватает солнца и тепла, которые буквально излучают эти мелодии", - отметили в филармонии.

Прозвучат композиции "Потолок ледяной", "В краю магнолий", "Вологда", "Мамина пластинка", "С любовью встретиться". "Одни лишь названия этих и многих других известных песен будоражат воспоминаниями о звездных мгновениях истории советской эстрады", - подчеркнули организаторы.

Кроме того, зрители услышат и зарубежные хиты из репертуара культовых групп "АББА", "Бони М", "Аэросмит", дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр, мелодии из мюзикла Ллойда Уэббера "Иисус Христос - суперзвезда". Будет также исполнен самый популярный шлягер ХХ века "Бэса ме мучо".

В качестве дирижера выступит заслуженный артист Беларуси Александр Кремко. Участие в проекте примут солисты Игорь Задорожный, Андрей Колосов, Наталья Брацловская и Анастасия Рачицкая.-0-