Белорус Роман Волознев завоевал Гран-при конкурса эстрадной песни XXIX "Славянского базара"

20 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Представитель Беларуси Роман Волознев завоевал Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни XXIX "Славянского базара в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Славянский базар" дарит колоссальный опыт - Роман Волознев "Сейчас я просто опустошен неимоверно и пока еще не осознаю свою победу, - сказал обладатель Гран-при. - Поверю в нее, наверное, через неделю".

По итогам двух конкурсных выступлений с композицией собственного сочинения "Свяча" на стихи Максима Богдановича и мировым хитом Autumn Leaves он набрал 134 балла. Из фестивального Витебска победитель увезет заветную "Лиру" и денежную премию в размере $20 тыс. Также он отмечен специальной премией имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство и специальным призом Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Первую премию престижного конкурса и спецприз получила украинская певица Элина Иващенко, также набравшая 134 балла. Сердца жюри и публики покорило ее душевное исполнение.

Лауреатом второй премии стала Каролина Лындо из Литвы. Хит Полины Гагариной "Навек" и I Have Nothing Уитни Хьюстон принесли артистке 131 балл.

Третью премию разделили представительница Боснии и Герцеговины Ивона Одицки и Хансултан из Казахстана.

Специальный приз Президента Беларуси "Славянская надежда" присужден Элине Иващенко. Конкурсантка из России Елена Freyman отмечена специальными призами Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межгосударственной телерадиокомпании "МИР".

За победу в XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" состязались участники из 14 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Италии, Казахстана, Кубы, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Сербии, Украины и Эстонии.

Оценки конкурсантам в этом году выставляли Инна Афанасьева (Беларусь), Кейт Райан (Бельгия), Томас Невергрин (Дания), Карлыгаш Абдикаримова (Казахстан), Ладислав Бубнар (Словакия), Наталья Бучинская (Украина). Жюри возглавил народный артист России Олег Газманов.-0-

Фото Александра Хитрова