"Белорусская Энциклопедия" подготовила серию изданий к 75-летию Великой Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовило ряд знаковых изданий, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В преддверии знакового юбилея издательство стремилось осветить проблемы истории войны с современных позиций. Еще раз рассказать правду о войне, подготовить популярные доступные издания, которые вызовут интерес у самых широких читательских кругов, использовать при подготовке книг современные возможности художественного оформления и аудиовизуального доступа к информации, составить своими изданиями достойную конкуренцию интернету, где проблемы войны не всегда освещаются объективно", - рассказали в издательстве.

В серии "Беларусь помнит. Во имя жизни и мира", подготовленной во время общереспубликанской акции "Беларусь помнит!", на белорусском, русском и английском языках изданы книги "Беларусь партизанская. Иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны", "Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать. Иллюстрированная энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны", "Победа одна на всех. Беларусь - Узбекистан", "Созвездие героев земли белорусской", "Савецкія святы і партызанскія парады на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны".

Серия научно-популярных книг "Беларусь. Трагедия и правда памяти", подготовленных профессиональными белорусскими историками, архивистами, музейными работниками, посвящается наиболее трагическим страницам истории страны в Великую Отечественную войну, местам массового уничтожения нацистами военнопленных и мирных граждан, партизан и подпольщиков. Среди таких мест Хатынь, Масюковщинский лагерь смерти, лагерь смерти Тростенец, Озаричский лагерь смерти и многие другие места трагедии, скорби и памяти, которые есть в каждой области и в каждом районе страны. В серии на белорусском, русском, английском и немецком языках выпущены книги "Хатынь. Трагедия белорусского народа", "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке", "Масюковщина. Трагедия советских военнопленных", "Озаричи. Дорога смерти", "Осиповичи. Трагические страницы истории".

Все научно-популярные издания подготовлены на серьезной научной, документальной базе. Многие документы и иллюстративные материалы введены в научный оборот и публикуются впервые. При подготовке книг издательство тесно сотрудничало с Институтом истории НАН Беларуси, Национальным архивом Беларуси, Национальным историческим архивом, Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, областными и районными историко-краеведческими музеями, Государственным архивом Минской области, Управлением по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн ВС, Министерством обороны.

Издания богато иллюстрированы историческими и современными фотоснимками, фотокопиями архивных документов, снимками эксклюзивных музейных экспонатов. Несомненный интерес у читателей вызовет книга-фотоальбом "Линия Сталина", которая рассказывает об истории строительства и участия в Великой Отечественной войне системы оборонительных сооружений, известных в наши дни как "Линия Сталина", а также о создании недалеко от Минска одноименного историко-культурного комплекса, призванного увековечить память о подвиге советских солдат, спасших мир от фашизма.

Среди изданий, имеющих важное значение для воспитания молодежи на примерах героического прошлого, также книга "Панфиловцы". Она выпущена в серии "История для школьников" и рассказывает о подвиге воинов-панфиловцев во время боев с гитлеровскими захватчиками на подступах к Москве, среди защитников столицы СССР был и уроженец Беларуси Павел Гундилович. В серии "Белорусская детская энциклопедия" издательством выпущена книга "Память бережно храним. Великой Победе посвящается", рассказывающая о самых значимых памятниках военной истории в Беларуси.

"Героические страницы отечественной истории - это то, что позволяет укреплять связующую нить поколений, это богатейший материал для патриотического воспитания молодого поколения, - отметили в издательстве. - Книги представляют интерес для профессиональных историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также для самого широкого круга читателей".-0-