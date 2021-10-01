Белорусская поэзия в песнях: нотные рукописи Оловникова, Лученка и Смольского представили в БГАМ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическую выставку "Чароўныя гукі беларускай паэзіі ў песнях" к Международному дню музыки презентовали в нотно-научной библиотеке Белорусской государственной академии музыки, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Музыка окружает нас с древних времен. Она вызывает различные чувства и эмоции, помогает пережить трудные ситуации, наполняет энергией, радует слух и лечит душу. Ее сила, объединенная с поэтическим словом, оказывает большое влияние на любого человека. Поэзия - неиссякаемый источник вдохновения для создателей музыкальных композиций. Белорусский язык ритмичный и мелодичный, поэтому стихи так и просятся быть положенными на музыку, которую создавали отечественные композиторы", - рассказали организаторы.

В экспозиции представили рукописи песен Льва Абелиовича, Игоря Оловникова, Анатолия Богатырева, Генриха Вагнера, Виктора Войтика, Игоря Лученка и Дмитрия Смольского, положенных на стихи Максима Богдановича, Петра Глебки, Якуба Коласа, Янки Купалы, Адама Русака и Максима Танка. На выставке также можно увидеть сборники стихов, книги и фотодокументы.

"В нашем фонде хранятся не только напечатанные произведения белорусских композиторов, но и рукописи произведений. Они составляют наследие белорусской музыкальной культуры и позволяют увидеть особенности оформления и индивидуальный почерк автора, прочувствовать атмосферу, в которой создавалось произведение", - подчеркнули в библиотеке.

Экспозиция продлится по 19 октября.-0-